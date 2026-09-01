Septiembre llegó con interesantes noticias para los usuarios de XBOX Game Pass. El servicio de suscripción de Microsoft renovará una vez más su catálogo y agregará interesantes títulos para los fans de los shooters, los RPG, los juegos de pelea y los indies.

Esta mañana, Microsoft confirmó 6 nuevos títulos que estarán disponibles en su plataforma para los suscriptores de XBOX Game Pass Ultimate, Game Pass Premium y PC Game Pass. Lo mejor de todo es que los jugadores no deben esperar más, pues el primer juego nuevo de septiembre ya está disponible.

Desafortunadamente, no todas son buenas noticias, pues la plataforma también perderá un número considerable de juegos, incluyendo algunos títulos muy destacados de su catálogo.

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Estos juegos llegarán a XBOX Game Pass en la primera mitad de septiembre de 2026

Es fácil entender la enorme popularidad que tiene XBOX Game Pass, pues mes con mes renueva su catálogo con juegos que suman bastante valor a sus diversos planes de suscripción. Septiembre será un buen mes para sus usuarios, pues 6 atractivos títulos llegarán a la plataforma durante las siguientes semanas.

A partir de hoy, los suscriptores pueden disfrutar Shelldiver, una aventura submarina creada por el estudio Gagonfe. Es un título de sobrevivencia donde es necesario administrar recursos, como el oxígeno, para descubrir todos los secretos que ocultan diferentes biomas marinos.

El lanzamiento de día 1 del mes será SpeedRunners 2: King of Speed, secuela competitiva que ofrece partidas frenéticas para hasta 8 jugadores. El título de Fair Play Labs y tinyBuild debutará el 3 de septiembre directamente en el servicio.

Uno de los títulos más destacados de la lista es Call of Duty: Black Ops Cold War, shooter de Activision. Como su nombre lo indica, su intensa campaña se desarrolla durante la Guerra Fría, un conflicto armado marcado por tensiones y conspiraciones.

SEGA consentirá a los usuarios de XBOX Game Pass con Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage, título de peleas de su icónica franquicia. Además, el servicio también recibirá juegos como Dice a Million, RuneScape: Dragonwilds y The Royal Writ. Abajo está la lista completa:

Estos juegos se sumarán al catálogo de XBOX Game Pass en la primera mitad de septiembre

Ultimate

SpeedRunners 2: King of Speed (3 de septiembre)

Premium

Shelldiver (1 de septiembre)

Dice a Million (4 de septiembre)

Call of Duty: Black Ops Cold War (8 de septiembre)

The Royal Writ (10 de septiembre)

Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage (10 de septiembre)

RuneScape: Dragonwilds (15 de septiembre)

XBOX Game Pass perderá 10 juegos, incluyendo Cyberpunk 2077

Una de las grandes desventajas de los servicios de suscripción es que la llegada de novedades también implica la pérdida de contenido. A mediados de septiembre, XBOX Game Pass perderá en total 10 juegos, incluyendo Cyberpunk 2077, el aclamado RPG futurista de CD Projekt RED.

Los suscriptores también tienen pocos días para disfrutar joyas independientes como Dead Cells, Frostpunk 2, Mullet Madjack, Spiritfarer, Deep Rock Galactic Survivor y más títulos que fueron muy bien recibidos a su llegada a XBOX Game Pass.

Todos los títulos mencionados desaparecerán del servicio para consolas y PC el próximo hasta el 15 de septiembre. Abajo está la lista completa de título que tienen los días contados en el servicio.

Juegos muy atractivos desaparecerán pronto del catálogo de XBOX Game Pass y PC Game Pass

Commandos: Origins

Cricket 24

Cyberpunk 2077

Dead Cells

Deep Rock Galactic Survivor

Frostpunk 2

Mullet Madjack

Spiritfarer

Superliminal

Train Sim World 5

En esta página encontrarás todas las noticias relacionadas con XBOX Game Pass.

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