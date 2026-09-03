¿Eres fan de los títulos clásicos y te encanta la ciencia ficción? Si es así, te alegrará saber que una tienda de juegos para PC está regalando un llamativo título que mezcla ambos elementos a la perfección. Por tiempo limitado, puedes añadirlo gratis a tu librería y conocer una aventura que ha recibido elogios por parte de los jugadores, la prensa y el jurado unas premiaciones.

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Un juego de ciencia ficción con reseñas muy positivas está disponible gratis en PC

La ciencia ficción es uno de los géneros más explorados por los desarrolladores independientes, pues su alcance y popularidad lo hace ideal para crear aventuras que desbordan estilo y mucha personalidad. En 2017, el estudio BancyCo sorprendió con el lanzamiento de Alone With You, una aventura sci-fi que recupera la estética del SEGA CD.

La aventura narrativa te pone en los zapatos del último sobreviviente de una colonia espacial que está condenada a desaparecer. Tu misión es encontrar una forma de escapar de sus instalaciones antes de que el planeta en el que te encuentras colapse.

Alone With You fue aclamado por los jugadores de Steam, donde tiene reseñas mayormente positivas. Además, fue nominado y finalista de varias categorías del 2016 Canadian Video Games Awards, evento que premia a los mejores videojuegos creados en la región.

El título se vende normalmente por $89.99 MXN, pero por tiempo limitado puedes conseguirlo con 100% de descuento, así que podrás conocer su singular propuesta sin costo. Alone With You está disponible gratis gracias a la Epic Games Store, que cada semana regala títulos a los jugadores de PC.

Para reclamarlo, basta con que visites la página de Alone With You en la tienda de Epic Games y des clic en el botón “Conseguir”. Tienes hasta el 10 de septiembre para reclamarlo sin costo. El título acaba de recibir una actualización especial por su 10.° aniversario, que incluye soporte completo para jugar con controles y un modo para ejecutarlo a 60 fps.

Alone With You se puede conseguir gratis en la Epic Games Store

¿Qué ofrece Alone With You?

Alone With You es una aventura narrativa que se juega como los clásicos point and click de antaño. Con la ayuda de un escáner, recorrerás diversas locaciones de la colonia espacial para encontrar pistas que te ayuden a sobrevivir a la catástrofe. Para ello, tendrás que resolver acertijos y conocer la historia de otros habitantes del lugar con la ayuda de una inteligencia artificial.

Poco a poco, desentrañarás un misterio relacionado con la tragedia que condenó a la colonia y que pone en peligro a todo el planeta. Durante el día podrás explorar, pero en la noche deberás conversar con varios acompañantes holográficos que serán tus aliados.

Alone With You ofrece más de una docena de misiones y varios finales, que podrás desbloquear según las decisiones que tomes. Gracias a esto, el título es bastante rejugable y tendrás que acabarlo varios veces para conocer a detalle su universo.

Su estilo que emula los 16 bits y su genial banda sonora son los elementos que más fascinarán a los amantes de los juegos retro.

El título ofrece una aventura con una ambientación muy especial

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