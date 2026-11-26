Se olvidan de XBOX: uno de los mejores plataformeros tendrá versión mejorada y actualización gratis para todas las plataformas, menos la de MicrosoftPor Víctor Rosas el
La comunidad está furiosa con la decisión y cuestionan a los desarrolladores
LO QUE DEBES SABER:
- Yooka-Laylee and the Impossible Lair: Definitive Edition llegará el próximo 15 de diciembre con mejoras gráficas y contenido adicional. Sin embargo, la actualización no estará disponible para consolas XBOX
- La decisión provocó molestia entre los jugadores de XBOX, quienes criticaron que la mejora gratuita sí llegará a PS5, Nintendo Switch 2 y PC, pero dejará fuera a la plataforma de Microsoft
En algunos momentos de su actual generación, XBOX ha estado inmerso en la polémica por el retraso en el lanzamiento de videojuegos o incluso la ausencia de los mismos. En algunos casos, los jugadores de la plataforma de Microsoft han tenido que esperar a un estreno posterior de un título que debutó en PlayStation 5, Switch, Switch 2 y PC.
Aunque ese periodo se creía superado, los fantasmas han vuelto y uno de los mejores plataformeros en años recientes anunció que tendrá una versión mejorada para todos los sistemas, menos para XBOX y la comunidad está furiosa.
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Yooka-Laylee and the Impossible Lair anuncia su versión mejorada con actualización gratuita, pero...
La comunidad de XBOX se declaró lista para disfrutar la versión mejorada de Yooka-Laylee and the Impossible Lair, plataformero en 2D con elementos 3D de Playtonic, antes de llevarse una desagradable sorpresa.
Esta nueva edición debutará el próximo 15 de diciembre e incluirá mejoras visuales que le permitirán correr en 4K a 120 cuadros por segundo. Asimismo, incluirá todo el contenido adicional que se ha lanzado hasta el momento.
La mejor noticia es que aquellos jugadores que ya tienen el juego original podrán actualizar a esta versión mejorada gratis.
Yooka-Laylee and the Impossible Lair: Definitive Edition se anunció para PS5, Switch 2 y PC (Steam). Sí, solo esas plataformas, no para XBOX, lo que generó un descontento enorme para los usuarios de las consolas de Microsoft.
Fans de XBOX arremeten contra Playtonic y consideran una falta de respeto que no tengan la versión mejorada
Tras el anuncio, la comunidad de XBOX enfureció y no tardó en llenar la sección de comentarios con quejas y críticas por el hecho de que Yooka-Laylee and the Impossible Lair: Definitive Edition no esté disponible en las plataformas de Microsoft.
Jugadores consideraron una falta de respeto que la actualización no llegue a XBOX y algunos mostraron sus copias físicas para demostrar que apoyaron al plataformero cuando salió al mercado.
Hasta el momento, Playtonic no ha revelado la causa por la que Yooka-Laylee and the Impossible Lair: Definitive Edition no estará disponible en XBOX Series X|S el próximo 15 de diciembre. Sin embargo, en anteriores ocasiones de hizo público que el proceso para publicar títulos en XBOX es un poco complejo e incluso hubo momentos en que fue desatendido por el personal.
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