LO QUE DEBES SABER

Japón trabaja en un sistema de inteligencia artificial para identificar sitios web y plataformas de redes sociales que distribuyen manga y anime pirateados

La distribución ilegal de anime y manga supone una pérdida económica significativa para la industria, estimada en $55,000 millones de dólares al año

Importantes estudios de animación, como Toei Animation, expresan su preocupación por el impacto de la piratería en sus negocios y abogan por la adopción de medidas más contundentes

Hay mucho debate en torno a la piratería, pero al final del día, es una actividad ilegal que impacta al entretenimiento en general. En años recientes, hemos visto numerosas iniciativas y proyectos que pretenden contrarrestar y combatir ese tipo de prácticas. En esta ocasión, Japón dio un duro golpe para proteger la industria del anime y manga.

El gobierno japonés invirtió una cantidad considerable de recursos en un nuevo sistema de inteligencia artificial que facilitará la detección de plataformas, sitios web y cuentas de redes sociales que comparten copias no autorizadas de múltiples contenidos. Según los informes, estos esfuerzos rindieron frutos.

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Gobierno de Japón intenta combatir la piratería del anime y manga

La piratería es uno de los grandes males que afecta al sector del entretenimiento en Japón, y la organización Authorised Books of Japan reveló que la distribución ilegal de contenido representa una pérdida significativa de hasta $55,000 millones de dólares al año para los estudios de la industria del anime y el manga.

Naturalmente, esta situación también afecta las ventas de esos productos en el extranjero. Para combatir esta problemática en ascenso, la Agencia de Asuntos Culturales de Japón dio a conocer a finales de 2025 que invertiría ¥100 millones de yenes en desarrollar e impulsar un sistema de detección de inteligencia artificial.

El objetivo de esta herramienta es muy simple: detectar contenidos, como textos, videos e imágenes, que se extrajeron ilegalmente de mangas y animes. La intención es reconocer sitios web y plataformas que ofrecen ese material de forma gratuita a través de medios ilegales.

De acuerdo con un artículo reciente del periódico japonés Yomiuri Shimbun, esta propuesta dio resultados positivos. La Agencia de Asuntos Culturales detectó contenido pirateado en 94% de los 1935 sitios web que el sistema de IA identificó como sospechosos de piratería de manga.

De igual forma, la herramienta logró descubrir que 89% de las 1564 páginas de Internet que eran sospechosas de albergar copias ilegales de anime eran culpables.

También se realizaron pruebas en redes sociales, donde se detectó que 84% de las 1168 publicaciones señaladas por el sistema de inteligencia artificial infringían los derechos de autor del contenido. Estos ejercicios se realizaron principalmente en terreno japonés, pero también se efectuó un análisis en otros países.

La intención es ampliar la búsqueda en potenciales plataformas y sitios web de piratería que operan en el extranjero y que permiten a los usuarios acceder a mangas, animes, series y películas de franquicias famosas, como Dragon Ball, One Piece, Demon Slayer y un largo etcétera.

Japón desarrolla un nuevo sistema de inteligencia artificial para detectar sitios web y plataformas de piratería

Japón potenciará su sistema de IA para frenar la distribución de copias ilegales de manga y anime

Actualmente, los dueños de las franquicias y los productos deben realizar de forma autónoma y manual la búsqueda de contenido que infrinja los derechos de autor para solicitar su eventual eliminación, además de tomar posibles medidas legales. La implementación del sistema de IA pretende agilizar ese proceso.

La Agencia de Asuntos Culturales de Japón confirmó que todavía planea invertir en su herramienta de inteligencia artificial, así como mejorar su uso práctico. La intención es incorporar una función de detección automática que permita realizar la reclamación correspondiente una vez que se identifiquen los sitios web que ofrecen animes y mangas de forma ilegal.

Esta iniciativa se une a los esfuerzos conjuntos de estudios que producen esos contenidos. Durante la última campaña antipiratería que tuvo lugar el pasado 3 de abril en la Cámara de Representantes, ejecutivos de las compañías de animación más importantes expresaron su preocupación por el crecimiento de la piratería.

Las empresas señalaron que la distribución ilegal representa uno de los mayores obstáculos para impulsar la industria del anime y manga en países extranjeros.

Uno de los grandes estudios que alzó la voz fue Toei Animation, hogar de franquicias como Dragon Ball y One Piece. La compañía japonesa pidió al gobierno tomar medidas más puntuales y contundentes para combatir la piratería que afecta su negocio. Por el momento, se sabe que la Agencia de Asuntos Culturales de Japón compartirá en marzo de 2027 los resultados de las investigaciones que se realizaron en el extranjero con su sistema de IA.

Toei Animation, estudo de Dragon Ball y One Piece, pide medidas más contundentes en contra de la piratería en la industria del manga y anime

Pero cuéntanos, ¿qué opinas de estas iniciativas? Déjanos leerte en los comentarios.

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