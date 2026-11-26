LO QUE DEBES SABER:

Ken Kutaragi, creador de PlayStation, rechazó deliberadamente una propuesta de colaboración de Microsoft para impulsar a la compañía a desarrollar su propia consola de videojuegos

Su estrategia buscaba que Microsoft dejara de concentrarse únicamente en las computadoras y apostara por el mercado de los videojuegos

Eventualmente, esto dio origen a XBOX y a una rivalidad de 25 años con PlayStation

La rivalidad entre PlayStation y XBOX cumplió 25 años. Su historia de competencia en la industria es una de las más importantes, pero pudo no ser así, al menos no desde la perspectiva de Microsoft pues su deseo original no era competir en el mercado de las consolas.

¿Qué sucedió entonces? Según Ken Kutaragi, el padre de PlayStation y una de las figuras que cambió el gaming, hubo una intención secreta de su parte para motivar a la compañía norteamericana a hacer su propio hardware en lugar de asociarse con Sony para sacar una tajada del éxito de PlayStation.

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El padre de PlayStation se atribuye parte de la creación de XBOX

Tal vez hoy parezca normal hablar de las marcas de gaming y verlas en la cima generando miles de millones de dólares en ingresos. En el caso de PlayStation, se trató de un impacto brutal a mediados y finales de los 90, pues la primera incursión de Sony en el sector fue algo que cimbró a la industria.

En la previa al lanzamiento del PS2, la marca japonesa estaba en la cima por derecho propio y en algún momento se consideró una amenaza para Microsoft y sus planes de que la PC y Windows fueran el centro de entretenimiento definitivo. Esto motivó una reunión en esos años en la que la empresa busca asociarse con Sony, pero según Ken Kutaragi, esta idea jamás se haría realidad pues su plan era otro.

Durante una entrevista con The Game Business, Ken Kutaragi, creador de PlayStation, se atribuyó (en parte) la creación de XBOX. El ingeniero tecnológico reveló que rechazó la propuesta de Microsoft para motivarlos a hacer su propia consola. Su plan, dijo, era que la compañía se enfocara en un hardware para gaming en vez de impulsar las computadoras:

“Tuve la oportunidad de reunirme cara a cara con el jefe de Microsoft. Era tan arrogante. Le mostré lo que estábamos desarrollando para gráficos 3D en tiempo real y dijo: enviaremos discos duros gratuitos a Sony y les daremos algunos derechos de licencia.

Intentó convencerme de que aceptara esto. Solo dije una palabra: No. No era tan arrogante como ellos, pero tuve una idea: si decía que no, crearían su propia plataforma de videojuegos en vez de seguir con la PC

Esa era mi intención secreta. Lo hicieron, gastaron enormes cantidades de dinero en ello. Después de eso, trabajamos juntos para abrir este campo. Eso fue muy intencionado".

En esa misma entrevista, Ken Kutaragi desmintió la supuesta rivalidad entre Sony y Nintendo. Aseguró que la creación de PlayStation no fue por una venganza luego de que la compañía de Kioto rompiera con el acuerdo que tenían.

Asimismo, señaló que PlayStation nació con el objetivo de impulsar la innovación tecnológica en una era que necesitaba un hardware casero capaz de ejecutar gráficos 2D y 3D en tiempo real.

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