LO QUE DEBES SABER:

Los precios de consolas como PS5, Xbox Series X|S y Nintendo Switch 2 podrían aumentar en 2027 debido a nuevos aranceles comerciales propuestos por Donald Trump

El presidente de Estados Unidos plantea imponer tarifas adicionales a productos de China, Vietnam y países de la Unión Europea. Los aranceles podrían alcanzar hasta 40% para China y Vietnam si no se cumplen los acuerdos comerciales

Esta generación de consolas ya presenta una tendencia inusual: PS5, Xbox Series X|S y Switch 2 cuestan más que cuando llegaron al mercado, en lugar de reducir sus precios con el paso de los años

Dicen por ahí que el mejor momento para comprar una consola en la actual generación es hoy mismo pues será el precio más barato que encontrarás en los próximos años.

El sector enfrenta retos importantes debido a la crisis de la RAM y las SSD por culpa de la IA, mientras el fantasma de los aranceles sigue presente y esta vez amenaza con aparecer de nuevo.

2027 está a la vuelta de la esquina, pero ya habría malas noticias para los jugadores pues Donald Trump amenazó con aplicar nuevos impuestos a China, Vietnam y socios comerciales de la Unión Europea.

NO TE LO PIERDAS: GTA 6 es el juego más ambicioso de Rockstar, pero el estudio tuvo que eliminar estas mecánicas por no ser lo suficientemente buenas

Nuevos aranceles de Trump aumentarían el precio de PS5, Switch 2 y XBOX Series X|S

La temporada de fiestas de este año no es tan emocionante como para comprar una consola. Esta parte del negocio de gaming sufrió aumentos de precio considerables y por primera vez, el costo actual es mayor al que tenían de lanzamiento.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, anunció que buscará imponer nuevos aranceles contra China, Vietnam y socios comerciales de la Unión Europea. En el caso de China y Vietnam, se estima un impuesto de 20%

Sin embargo, en caso de que los nuevos aranceles se aprueben y no se respeten los acuerdos comerciales, el impuesto para China podría subir a 40% y para Vietnam 40%.

La medida también busca impactar a socios comerciales de la Unión Europea pues el gobierno de Trump quiere abarcar distintos frentes que, según sus análisis, afectan al mercado nacional e impiden condiciones reales de competencia.

Esta propuesta arancelaria se aprobaría, a más tardar en enero de 2027, aunque es importante señalar que el mandatario enfrentará un congreso de mayoría demócrata, por lo que no puede dar por segur el visto bueno.

En caso de que lleguen nuevos aranceles, afectarían la producción de consolas como PlayStation 5, Nintendo Switch 2 y XBOX Series X|S. La propuesta de Trump abarcar distintas partes y piezas necesarias para fabricar este hardware, por lo que una mudanza de operaciones de ensamblaje no garantizaría nada para Sony, Nintendo o Microsoft.

Jugadores de Estados Unidos ahora son parte del conflicto entre Nintendo y Donald Trump

¿Cuánto han aumentado de precio PS5, Switch 2 y XBOX Series X|S desde su lanzamiento?

Esta generación de consolas será recordada por sus particularidades, en especial por la delicada situación de su precio y las decisiones que afectaron al consumidor.

Tal como lo mencionamos, la era en que los jugadores esperaban algunos años para encontrar las consolas más baratas quedó atrás. En esta generación son más caras que en su lanzamiento y presentaron el siguiente comportamiento en su costo:

Consola Precio de lanzamiento Precio actual Aumento PS5 con lector $499.99 $649.99 +$150 (30%) PS5 Digital $399.99 $599.99 +$200 (50%) Xbox Series X $499.99 $799.99 +$300 (60%) Xbox Series S 512 GB $299.99 $499.99 +$200 (66.7%) Nintendo Switch 2 $449.99 $499.99 +$50 (11.1%)

ENTÉRATE: El control del PlayStation 6 tendría un nuevo botón con una función inesperada que muchos jugadores agradecerán, sugiere patente de Sony

Recuerda que en este enlace encontrarás toda la información relacionada con la industria de los videojuegos y el entretenimiento.

Sigue con nosotros, en LEVEL UP.

Fuente