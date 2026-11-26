LO QUE DEBES SABER

El doblaje para Latinoamérica de Dragon Ball Super: Beerus experimentó cambios, entre ellos la sustitución de un actor

La actriz Xóchitl Ugarte se une al reparto del anime de Toei Animation

La serie utiliza gran parte del audio original del anime de 2015, lo que genera ciertas inconsistencias con la nueva animación

Dragon Ball Super: Beerus acaba de entrar en el arco de la Resurrección de Freezer, y pronto conoceremos los cambios narrativos que se realizaron en el remake de esa historia. Mientras tanto, la versión con doblaje latino de la serie animada recibió su propia serie de modificaciones. Y sí, ya se confirmó que un actor fue reemplazado.

La localización al español latinoamericano del show de Toei Animation siempre fue tema de conversación, e incluso muchos fans se quejaron en su momento de la versión de 2015. Para bien o para mal, muchos de los diálogos originales están presentes en este relanzamiento mejorado. Dicho esto, hay ajustes importantes que ya dieron de qué hablar.

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Dragon Ball Super: Beerus cambia al actor de Vegeta niño en su redoblaje

El anime se estrenó oficialmente el 11 de octubre de 2026 en Japón y el resto del mundo, y actualmente continúa con su emisión semanal. A pesar de que la serie aún no termina su primera temporada, a inicios de noviembre se lanzó la versión con doblaje latino a través del servicio de suscripción Crunchyroll.

Cada jueves, Dragon Ball Super: Beerus estrena un nuevo capítulo con voces al español latinoamericano y otros idiomas, incluido el inglés, portugués, hindi y tailandés. Se sabe que en todos los doblajes se reutilizó el audio del anime original de 2015, aunque también se realizaron retakes en algunas escenas.

El 26 de noviembre, Toei Animation y Crunchyroll lanzaron el episodio 3 con voces en nuestro idioma. Una vez más, el usuario de redes sociales @DBSuperHDMX se tomó la molestia de comparar el show de hace una década con el remake, y es posible notar diferencias en ciertos momentos y diálogos.

Pero por primera vez, Dragon Ball Super: Beerus reemplazó a un actor que sí participó en el anime de 2015. Este cambio afecta a uno de los personajes más queridos por los fanáticos: Vegeta, aunque sólo su versión de niño que aparece brevemente durante una escena de flashback.

Podemos confirmar que René García regresa como el Príncipe de los Saiyajin; sin embargo, Luis Daniel Ramírez no volvió como Vegeta niño en la secuencia de recuerdo en la que se nos muestra el poder de Bills, el Dios de la Destrucción.

En Dragon Ball Super: Beerus, es la talentosa actriz Xóchitl Ugarte quien reemplaza a Luis Daniel Ramírez y presta su voz a la versión de Vegeta niño. Es posible que el cambio se deba a que el actor de 46 años, quien también dio vida a Krillin en Dragon Ball Z durante el arco de Majin Buu, se vio envuelto en un escándalo de acoso.

¡La Voz de VEGETA NIÑO es cambiada! 😱



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Vale la pena recordar que Xóchitl Ugarte también interpretó a Vegeta en su faceta de infante en la película Dragon Ball Super: Broly y en el anime Dragon Ball Daima.

Xóchitl Ugarte interpreta a Vegeta niño en Dragon Ball: Super Beerus tras reemplazar a Luis Daniel Ramírez

El redoblaje de Dragon Ball Super: Beerus vuelve a causar polémica

Una vez más, la nueva versión del doblaje latino de la serie de Toei Animation dio de qué hablar. Fuera de la discusión que generó el reemplazo de Luis Daniel Ramírez y la incorporación de Xóchitl Ugarte al reparto, muchos fans cuestionaron las nuevas líneas de diálogo del resto de personajes.

Tal como señala el usuario @DBSuperHDMX en redes sociales, el episodio 3 de Dragon Ball Super: Beerus reutiliza gran parte del material original, lo que genera ciertas incongruencias con la nueva animación. Por ejemplo, el diálogo en el que Bulma reprende a Bills es exactamente el mismo, pese a que la esposa de Vegeta sacude al Dios de la Destrucción en el remake.

El doblaje también corrige un error en los subtítulos de Crunchyroll. En el texto, Vegeta se refiere a Goku como su enemigo cuando Bills le pregunta cuál es su relación con él. En cambio, en la versión con voces al español, el Príncipe de los Saiyajin dice que Kakaroto es su rival. Vale la pena señalar que ese mismo diálogo se extrajo del anime de 2015.

Muchos fanáticos critican que Dragon Ball Super: Beerus reutilice el doblaje de la primera serie, y coinciden en que se debieron grabar todos los diálogos del remake; sin embargo, incluso en la versión japonesa se usa gran parte del trabajo original. Así lo confirmó el actor Koichi Yamadera, quien dijo que no realizó retakes de sus líneas de voz.

Por lo demás, el episodio 3 del anime realiza ajustes menores en la secuencia en la que Vegeta se enfurece al ver que Bills golpea a Bulma y en la escena en la que Goku le dice a Kaiosama que la Tierra está en peligro. El resto del audio de Mario Castañeda y José Luis Orozco se mantiene sin cambios.

Lamentablemente el doblaje de Bulma golpeando a Beerus no tuvo cambios. Así que la comparación es para ver si queda bien con la NUEVA animación.



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El capítulo 8 en japonés llegará a Crunchyroll el domingo 29 de noviembre, mientras que el episodio 4 con doblaje latino se unirá al catálogo del servicio de suscripción hasta el jueves 3 de diciembre de 2026.

René García presta su voz una vez más a Vegeta en el doblaje al español latino de Dragon Ball Super: Beerus

Pero cuéntanos, ¿qué opinas del reemplazo de Luis Daniel Ramírez y el trabajo de Xóchitl Ugarte? Déjanos leerte en los comentarios.

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