Criar hijos es una labor muy complicada que no envidiamos. Enseñar valores es una de las partes más importantes, así que a veces hay que tomar ciertas medidas para mostrar límites y exigir respeto. Un padre de familia aplicó ese principio al lanzar el Nintendo Switch de su hijo por la ventana de un automóvil después de una aparente discusión.

El hombre confesó que “se sintió genial” ese momento al ver la reacción de su hijo, aunque después reconoció que tuvo resentimientos. Afortunadamente, esta historia tuvo un final feliz porque el niño pudo recuperar su consola híbrida, la cual sobrevivió al incidente y todavía funciona.

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Un padre arroja el Nintendo Switch de su hijo por la ventana del auto

A través de su cuenta personal de Instagram, Joel Barbour, un padre de familia de 5 niños, compartió una curiosa anécdota que tuvo con uno de ellos. En un breve video, explicó que arrojó la consola de Nintendo por la ventana mientras conducía después de que su hijo llamado David fuese irrespetuoso con él.

El hombre no entra en detalles sobre la naturaleza de la discusión, pero aparentemente el infante desafío la autoridad de su papá. Cuando el padre amenazó con lanzar el Nintendo Switch por la ventana del automóvil si no cambiaba de actitud, el niño se mostró escéptico y afirmó que no creía que fuese capaz de hacerlo.

Acto seguido, Joel Barbour tomó la consola y la aventó fuera del coche mientras conducía a una velocidad de casi 100 kilómetros por hora.

“Hice algo lamentable esta mañana como padre. Tiré el Nintendo Switch de mi hijo por la ventana cuando iba a 60 millas por hora. No bromeo. Mi hijo, quien tiene 13 años, ni siquiera jugaba con el Switch. Pero le dije: ‘sigue así, y te voy a tirar el Switch por la ventana. ÉL me respondió: ‘no, no lo harás’. Después lo lancé como un frisbee”.

Joel Barbour admitió que en ese momento se sintió genial arrojar la consola fuera del auto, y destacó que la reacción de David “fue increíble” y que el niño no podía creerlo. Naturalmente, su hijo empezó a llorar y a quejarse de lo caro que es el Nintendo Switch. “Sé que es caro, yo pagué por esa cosa”, comentó el padre de familia.

Aunque el hombre reconoce que “se sintió genial” al lanzar la consola para enseñarle respeto al niño, después confiesa que después sintió remordimiento porque a su hijo le encantaba la consola.

El padre de familia explica con orgullo que lanzó el Nintendo Switch de su hijo para enseñarle una lección

Una historia que tuvo un final feliz

El video de Instagram se hizo viral tras su publicación la semana pasada, y ahora tiene más de 43,000 likes. La sección de comentarios se llenó de personas que debatían sobre los métodos de crianza de Joel Barbour; mientras algunos usuarios defendían la acción del padre, otros creen que exageró.

“Cumplir con las amenazas es clave para una crianza exitosa”, dijo una persona en los comentarios. Otro usuario incluso señaló que lanzó el PS5 de su hijo a la piscina y lo rompió: “me arrepentí durante una semana porque no fue mi mejor momento como padre. Pero puedo asegurarles que mi hijo nunca me ha vuelto a provocar desde entonces”.

El video generó un gran debate en redes sociales, pero afortunadamente todo terminó bien. El padre de familia reapareció poco después con una actualización, en la que dejó hablar a su hijo. David dijo que el incidente le dejó una valiosa lección: “definitivamente no se le falta el respeto a los padres, o las cosas podrían volar por los aires”.

Finalmente, Joel Barbour y su hijo señalaron que poco después del aquel momento regresaron a recoger el Nintendo Switch en la carretera. A pesar de que el auto viajaba a 96 km/h, la consola sobrevivió al impacto y aún funciona. Eso sí, el papá mantuvo su postura y recomendó a otros padres lanzar los dispositivos electrónicos de sus hijos.

Joel Barbour y su hijo David

Pero dinos, ¿qué opinas de este caso? ¿Crees que el padre actuó de forma correcta? ¿Consideras que exageró con su castigo? Déjanos leerte en los comentarios.

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