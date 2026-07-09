En años recientes, Toys for Bob se convirtió en el estudio guardián de grandes franquicias de plataformeros y sus resultados han sido muy buenos.

El estudio pasó de Skylanders a desarrollar remakes y nuevas entregas de franquicias como Crash Bandicoot y Spyro. Ya que la tendencia es positiva, hay tiempo y deseo de trabajar con otras IP.

Recientemente, miembros del estudio aseguraron que falta una saga con la que les gustaría trabajar y se trata de una de las más grandes que hubo en los tiempos del Nintendo 64.

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Toys for Bob no quita el dedo del renglón: quieren hacer un nuevo Banjo-Kazooie

Durante una entrevista en Kinda Funny (vía VGC), Lou Studdert y Paul Yan de Toys for Bob reafirmaron que les gustaría trabajar con Banjo-Kazooie, franquicia de Rare que nació en la década de los 90 y que tuvo 2 de los mejores juegos en la historia del N64.

Al respecto, Lou Studdert declaró: “es una franquicia que nos encanta. Como fans de los plataformas, Banjo es lo más alto. Tenemos muchísimos fans de esa franquicia en nuestro equipo. Estoy hablando de que tienen el Jiggy como foto de perfil y cosas así. Así que, si alguna vez surgiera la oportunidad, sería increíble. Nos encanta la franquicia“.

Por su parte, Paul Yan señaló: “si miras el hilo conductor de los tipos de juegos que nos gusta hacer, imagino que eso también forma parte de ese pilar. Esos personajes, creo, los describiste como nostálgicos. Esa es una forma de verlo, pero yo los veo como atemporales. Creo que los tipos de juegos que queremos producir son aquellos que hablan de un lugar atemporal en el jugador. Lo llamamos ‘el niño interior’, ¿verdad? Así que creo que son juegos maravillosos y somos grandes fans“.

¿En qué proyectos trabaja Toys for Bob y qué sucede con Banjo-Kazooie?

Actualmente, Toys for Bob desarrolla Spyro: A Realm Beyond, la primera entrega nueva del adorable dragon morado en 20 años.

La ventana de lanzamiento de esta entrega es primavera de 2027.

Antes de eso, el estudio ganó relevancia con los siguientes lanzamientos que marcaron un nuevo aire para los plataformeros en 3D:

Crash Bandicoot N. Sane Trilogy

Spyro Reignited Trilogy

Crash Bandicoot 4: It’s About Time

Crash Team Rumble

En cuanto a Banjo-Kazooie, la franquicia está por cumplir 20 años en reposo. El último título nuevo de la IP fue Banjo-Kazooie: Nuts & Bolts para XBOX 360 en 2008.

Fuera de eso, los protagonistas han tenido apariciones esporádicas, como en Super Smash Bros. Ultimate y relanzamientos de algunas entregas originales.

Hasta ahora, Rare no ha dado señales de que un nuevo Banjo-Kazooie esté en desarrollo, Tal vez la mejor opción sea licenciarlo a un tercero, como Toys for Bob, para que se haga realidad.

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