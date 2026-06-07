Para muchos jugadores, la década de los 90 fue de magia pura ya que presenciaron el crecimiento de la industria de los videojuegos y su integración con la cultura pop de Occidente.

Videojuegos, música, TV, cine, todo estaba conectado y era referencial. Muestra de ello es una franquicia de SEGA que se volvió de culto: Crazy Taxi.

Muchos años han pasado desde aquel mítico 1999, pero es un hecho que la IP regresará y hoy nos dio un fuerte golpe a la nostalgia que también emociona por lo que está en camino.

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Crazy Taxi World Tour es la nueva entrega de la franquicia e incluye All I Want de The Offspring

Durante el XBOX Games Showcase hubo espacio para la nostalgia y el encuentro con lo que viene.

SEGA presentó el primer avance de jugabilidad de Crazy Taxi World Tour.

Se trata de la nueva entrega de la franquicia que debutó en 1999 y que combinó una divertida mecánica de conducción frenética en un mundo abierto con elementos de la cultura pop, marcas reconocidas y una banda sonora épica.

El avance muestra que la esencia de la IP sigue ahí, con toda la adrenalina al conducir y cumplir a los clientes para llevarlos a donde quieren ir sanos y salvos.

El trailer sorprendió pues incluye la canción All I Want de The Offspring, la misma que fue parte esencial del primer juego y que ahora está de vuelta para la nueva entrega.

¿Cuándo sale el nuevo Crazy Taxi y a qué plataformas llegará?

Tras el golpe de nostalgia, se reveló que Crazy Taxi World Tour llegará en 2027.

También se anunció que debutará en Xbox Series X|S, Xbox PC, PS5, Switch 2 y Steam.

Su lanzamiento forma parte de una nueva estrategia de SEGA para revivir sus franquicias clásicas y diversificar su oferta de videojuegos atendiendo a un nicho que gusta de sus títulos de antaño.

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