Hubo un tiempo en que imaginar a Sonic dominando películas, videojuegos y todo tipo de productos parecía imposible. Antes de convertirse nuevamente en uno de los personajes más populares de la industria, la mascota de SEGA atravesó años complicados que pusieron en duda su futuro.

Ahora, una nueva declaración de Takashi Iizuka, jefe del Sonic Team, revela qué tan grave fue la situación. Según el creativo japonés, la compañía llegó a pensar que la franquicia estaba prácticamente muerta.

SEGA creía que Sonic ya no tenía salvación

Durante una reciente entrevista en video, Takashi Iizuka recordó uno de los momentos más difíciles para la serie. El desarrollador explicó que hubo una etapa en la que dentro de SEGA existía la sensación de que Sonic había llegado a un punto sin retorno.

De acuerdo con Iizuka, la compañía incluso consideraba que devolverle relevancia al personaje era una tarea imposible. Fue entonces cuando recibió una petición muy especial: mudarse a Norteamérica para intentar rescatar la franquicia.

El creativo comentó que su objetivo era reconstruir la imagen de Sonic y encontrar nuevas formas de conectar con los jugadores. La misión parecía complicada, especialmente después de varios lanzamientos que no lograron convencer a los fans ni a la crítica.

Una apuesta que terminó funcionando

Con el paso de los años, los esfuerzos dieron resultados. La franquicia comenzó a recuperar terreno gracias a proyectos que volvieron a captar la atención del público.

Entre los ejemplos más importantes están Sonic Mania, que conquistó a los seguidores clásicos, y Sonic Frontiers, que abrió una nueva etapa para la serie con una propuesta diferente. A esto se sumó el enorme éxito de las películas de Sonic, que ayudaron a presentar al personaje a una nueva generación.

Actualmente, Sonic vive uno de los mejores momentos de toda su historia. La marca mantiene una fuerte presencia en videojuegos, cine y mercancía, algo que parecía muy lejano cuando SEGA dudaba de su futuro.

Las declaraciones de Iizuka muestran que incluso las franquicias más importantes pueden atravesar momentos difíciles.

¿Te tocó vivir la época más complicada de Sonic? ¿Crees que la franquicia atraviesa su mejor momento actualmente? Cuéntanos en los comentarios.

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