Los juegos como servicio viven gracias a sus comunidades. Escuchar a los jugadores puede marcar la diferencia entre una experiencia que evoluciona con éxito y otra que pierde impulso con el paso de los meses. Por esa razón, SEGA quiere conocer de primera mano lo que los fans piensan de Sonic Racing CrossWorlds.

La compañía anunció en redes sociales que ya está disponible una nueva encuesta enfocada en recopilar comentarios de la comunidad. El objetivo es obtener información valiosa para seguir mejorando el popular juego de carreras protagonizado por Sonic y sus amigos.

SEGA quiere saber qué opinas de Sonic Racing CrossWorlds

SEGA invitó a los jugadores de Sonic Racing CrossWorlds a participar en un cuestionario donde podrán compartir sus opiniones sobre distintos aspectos del juego.

La empresa explicó que los comentarios ayudarán al equipo de desarrollo a identificar áreas de mejora y conocer qué elementos han sido mejor recibidos por la comunidad. La encuesta estará disponible hasta el 30 de junio, por lo que los interesados todavía tienen algunos días para participar.

Según SEGA, completar el formulario toma poco tiempo y representa una oportunidad para influir en futuras decisiones relacionadas con el título.

Sonic Racing CrossWorlds sigue creciendo con nuevo contenido

Desde su lanzamiento, Sonic Racing CrossWorlds ha recibido varias actualizaciones importantes. El juego ha ampliado su contenido con nuevos circuitos, personajes adicionales y listas de reproducción especiales para festivales y eventos temáticos.

Estas incorporaciones han permitido que la experiencia se mantenga fresca para los jugadores habituales. Además, han ayudado a expandir las opciones disponibles dentro de las competencias multijugador.

Con esta nueva encuesta, parece claro que SEGA busca mantener una comunicación constante con la comunidad mientras continúa agregando contenido y ajustando el juego según las sugerencias de los usuarios.

¿Has estado jugando Sonic Racing CrossWorlds? ¿Qué cambios o mejoras te gustaría ver en futuras actualizaciones? Cuéntanos en los comentarios.

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