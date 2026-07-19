Hablar de Shigeru Miyamoto es hablar de la historia de los videojuegos. El creativo japonés ha dado vida a algunas de las franquicias más importantes de la industria y, aunque ha participado en decenas de proyectos, hay un par de aventuras de Mario que ocupan un lugar muy especial en su corazón.

Durante una entrevista con la revista japonesa Casa Brutus, el legendario desarrollador recordó cuáles fueron los juegos de la saga que más lo impresionaron mientras los creaba. Sus respuestas dejaron claro que ambos representaron momentos decisivos, tanto para la evolución de Mario como para su propia vida.

Super Mario World le hizo sentir que había dominado los juegos en 2D

Miyamoto explicó que siente un vínculo emocional con todas las obras en las que ha trabajado, pero destacó que Super Mario World fue un punto de inflexión. Según comentó, cuando terminó el desarrollo del clásico de Super Nintendo, sintió que finalmente había dominado la fórmula de los juegos de plataformas en 2 dimensiones.

El creativo aseguró que ese proyecto representó la culminación de muchos años de aprendizaje. Después de experimentar con entregas anteriores de la franquicia, Super Mario World le dio la sensación de haber llevado el diseño de Mario en 2D hasta el nivel que siempre había imaginado.

La afirmación tiene sentido si se considera que el título, lanzado en 1990 en Japón, es considerado por millones de jugadores como uno de los mejores videojuegos de todos los tiempos gracias a su enorme creatividad, secretos, rutas alternas y la inolvidable aparición de Yoshi.

Super Mario 64 despertó recuerdos de su infancia

El otro juego que marcó profundamente a Miyamoto fue Super Mario 64, aunque por una razón muy distinta. El desarrollador explicó que el salto a las 3 dimensiones lo hizo recordar su infancia y una pasión que tenía mucho antes de soñar con crear videojuegos.

“Tengo una conexión emocional muy profunda con todos mis trabajos. Al terminar Super Mario World, sentí que, hasta cierto punto, había dominado el mundo bidimensional de Mario. Pero cuando Super Mario 64 dio el salto a las 3D, recordé mi infancia. Mucho antes de mi etapa dibujando manga en la secundaria, me encantaban los programas de marionetas de NHK y quería convertirme en un creador de marionetas. Construía pequeños dioramas de monstruos y los fotografiaba. Crear Super Mario 64 fue como volver a esa época. Mario en 2D era como dibujar manga, mientras que las 3D me devolvieron al teatro de marionetas. De alguna manera, todo está conectado."

El creativo explicó que el estilo visual del juego le recordaba aquellas obras con marionetas que veía cuando era niño. Para él, construir el mundo tridimensional de Mario fue similar a manipular un escenario físico lleno de personajes, una experiencia que despertó recuerdos que permanecían intactos desde su niñez.

Tres décadas después de su lanzamiento, Super Mario World y Super Mario 64 siguen siendo 2 de los videojuegos más influyentes de la historia. Sus innovaciones redefinieron el género de plataformas y demostraron por qué Miyamoto es considerado uno de los diseñadores más importantes de todos los tiempos.

¿Qué opinas de la elección de Shigeru Miyamoto? ¿Cuál es el juego de Mario que más te ha marcado? Cuéntanos en los comentarios.

Sigue informado en LEVEL UP.

Fuente