El regreso de una de las franquicias más queridas de SEGA sigue ganando fuerza. Después de conquistar a los jugadores en múltiples plataformas, SHINOBI: Art of Vengeance ya tiene fecha para debutar en Nintendo Switch 2, una noticia que seguramente emocionará a quienes crecieron con las aventuras del legendario Joe Musashi.

Además de aprovechar el poder de la nueva consola de Nintendo, esta versión llegará acompañada de contenido adicional y una edición física especial que buscará convertirse en una pieza obligatoria para los coleccionistas.

Joe Musashi llevará su venganza a Nintendo Switch 2

SEGA y el estudio Lizardcube confirmaron que SHINOBI: Art of Vengeance estará disponible para Nintendo Switch 2 a partir del 24 de septiembre. Las preventas digitales ya están activas en la eShop.

El título debutó originalmente el 29 de agosto de 2025 para PlayStation, Xbox, Nintendo Switch y PC. Ahora, los usuarios de la nueva consola híbrida podrán sumarse a la aventura protagonizada por Joe Musashi.

La historia sigue al famoso maestro ninja después de regresar a casa tras una misión. Sin embargo, encuentra su aldea destruida y a los miembros de su clan convertidos en piedra. Impulsado por la venganza, emprende un peligroso viaje para enfrentar enemigos y enormes jefes en escenarios dibujados completamente a mano.

Según SEGA, la experiencia ofrecerá múltiples rutas para descubrir secretos, desbloquear contenido y dominar un sistema de combate que premia la velocidad y la precisión.

Habrá una edición Deluxe física cargada de extras

Junto con la versión estándar, los jugadores podrán adquirir una edición física Deluxe para Nintendo Switch 2 mediante una Game-Key Card.

Esta edición incluirá el juego base, el contenido descargable SEGA Villains Stage, un conjunto de tarjetas transparentes de personajes, un libro de arte físico, un traje especial llamado Ghost Outfit, el accesorio Medic Lite Amulet, un libro de arte digital, la banda sonora digital y 2,000 monedas de oro para usar dentro del juego.

Uno de los mayores atractivos será precisamente SEGA Villains Stage, una expansión que permitirá a Joe Musashi enfrentarse a algunos de los villanos más famosos de la historia de la compañía.

Entre ellos destacan el malvado Dr. Eggman de Sonic the Hedgehog, Goro Majima de Like a Dragon y el temible Death Adder de Golden Axe. Esta propuesta busca convertirse en una auténtica celebración del legado de SEGA.

Con un precio inicial de $29.99 USD, SHINOBI: Art of Vengeance busca consolidarse como uno de los títulos de acción más atractivos para los usuarios de Nintendo Switch 2 durante la segunda mitad del año.

¿Planeas jugar SHINOBI: Art of Vengeance en Nintendo Switch 2? ¿Qué villano de SEGA tienes más ganas de enfrentar? Cuéntanos en los comentarios.

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