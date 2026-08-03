La era digital está encima de nosotros y esto supone retos para los jugadores que prefieren el formato físico. Para nadie es secreto que las compañías grandes desean dar el polémico paso, como ya lo anticipó PlayStation, pero también hay matices.

En el caso de XBOX, aunque no hay nada oficial sobre el formato de Project Helix, parece que habrá una solución en un punto intermedio. Rumores recientes hablan sobre la función Disc to Digital, la cual otorga acceso a la versión digital de un juego que se posee en disco.

Hoy, una filtración reveló nuevos detalles e incluso la posible ventana de lanzamiento.

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La función Disc to Digital de XBOX se lanzará este mes, según filtraciones

De acuerdo con un documento interno de XBOX en posesión de The Verge, la intrigante función Disc to Digital podría debutar tan pronto como este mes.

Según un calendario de lanzamiento de los nuevos proyectos de la división de videojuegos de Microsoft, en julio pasado se debió celebrar la Beta de este programa que convierte copias físicas en licencias digitales. Sin embargo, reportes señalan que hubo un retraso y la prueba no se llevó a cabo para miembros del programa Insider.

El mismo documento revela que el lanzamiento oficial de Disc to Digital para todos los jugadores se llevará a cabo este mes. Los usuarios de XBOX One y XBOX Series X|S serán beneficiados, lo cual confirma que no aplica para juegos de XBOX y XBOX 360. Estos juegos tendrán otor tipo de programa a su favor.

it looks like devs won’t have to do any engineering work to get Xbox 360 and Xbox games on PC. Microsoft’s Xbox PC emulator handles it all 👍 https://t.co/3veMXdaJb2 pic.twitter.com/daFEomcVUa — Tom Warren (@tomwarren) August 3, 2026

¿Cómo se convertirán los discos de XBOX en copias digitales?

Según el documento, el proceso de Disc to Digital es muy sencillo y práctico, lo cual es una buena noticia para los usuarios y redime en parte la añeja polémica de la marca en los tiempos de XBOX One.

Primero, el jugador en posesión de una copia física de un juego de XBOX One o XBOX Series X inserta el disco en una consola con lector. El sistema reconoce el juego y le otorga el acceso a la licencia digital del mismo título.

El goce de esta copia digital se vincula con el disco y la cuenta de usuario y permanece mientras no haya cambios. Digamos que haces el proceso en un XBOX One o XBOX Series X. Una vez que tengas tu copia digital, puedes usarla en otras consolas donde tengas una cuenta de usuario, como un XBOX One S All Digital o un XBOX Series S.

Finalmente, el goce de la licencia digital termina cuando se inserta el disco y se vincula con una cuenta diferente. En ese caso, la copia digital pasa al nuevo poseedor, mientras que el usuario anterior pierde el acceso a esta versión del juego.

Disc to Digital | Full Details



Turn physical disc owners into digital customers:



• Player inserts an XBOX One or Series disc into any XBOX One/Series X console with an optical drive — a digital license is granted, bound to that disc and the player's account.



• The game then… https://t.co/7vbslCxVIJ pic.twitter.com/gzBkRFFJsv — Idle Sloth (@IdleSloth84_) August 3, 2026

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