Lo que debes saber:

Aspyr decidió lanzar Shrek 2 Remastered en noviembre de 2026, a pesar de coincidir con el estreno de GTA 6

La compañía considera que Shrek 2 Remastered y GTA 6 están dirigidos a públicos diferentes

La temporada navideña representa una oportunidad para que el juego destaque, ya que durante estas fechas suelen aumentar las reuniones y las sesiones de juego entre amigos y familiares

Noviembre de 2026 sigue perfilándose como uno de los meses más complicados para los juegos que buscan llamar la atención del público. La llegada de grandes producciones, como Grand Theft Auto VI (GTA 6) y The Legend of Zelda: Ocarina of Time, suele provocar que algunos estudios reconsideren sus calendarios, especialmente cuando hay un lanzamiento capaz de acaparar las conversaciones y las ventas durante semanas.

Por esa razón, varias compañías prefirieron adelantar sus estrenos a septiembre u octubre, mientras que otras optaron por llevar sus proyectos hasta 2027. Aun así, hay desarrolladores que no están dispuestos a modificar sus planes por compartir calendario con uno de los títulos más esperados de los últimos años.

Ese es el caso de Aspyr, compañía que decidió mantener el lanzamiento de Shrek 2 Remastered a pesar de su cercanía con GTA 6. En una entrevista reciente, el estudio explicó por qué no considera que ambos juegos competirán directamente por la atención de los jugadores.

Aspyr considera que noviembre es el momento adecuado

De acuerdo con la compañía, Shrek 2 Remastered ofrece una experiencia muy diferente a la propuesta de Rockstar Games. Su principal atractivo es el modo cooperativo, que permite disfrutar la aventura con amigos y familiares, por lo que Aspyr considera que ambos lanzamientos pueden convivir sin problemas.

“Es un juego cooperativo y ligero que puedes disfrutar con amigos y familiares, y muchos jugadores estarán encantados de jugar ambos”, explicó la compañía al hablar sobre la cercanía de los estrenos.

Aspyr también defendió su decisión de mantener noviembre como fecha de lanzamiento, pues considera que la temporada navideña representa una oportunidad para un título de estas características. Durante las fiestas, muchas personas se reúnen en casa o buscan experiencias para compartir en línea, algo que encaja con la propuesta de su remasterización.

“¿Hay otros juegos que llegan este mes? Hablando en serio, no creemos que estemos compitiendo directamente. Las fiestas son el momento en que las personas se reúnen alrededor del sillón o se conectan para jugar juntas, así que, para un título como este, noviembre es el momento adecuado, no uno que debamos evitar”, comentó Aspyr.

La compañía también explicó que el breve periodo entre el anuncio y el estreno fue intencional. Su objetivo era presentar el proyecto cuando estuviera listo, en lugar de revelar su existencia con demasiada anticipación y mantener a los fans esperando durante meses.

¿Qué ofrece Shrek 2 Remastered?

La nueva versión del título recupera el juego de acción y aventura inspirado en la película de DreamWorks Animation que debutó originalmente en 2004. Esta edición presenta gráficos mejorados, mejores texturas, una interfaz renovada y escenas cinemáticas con resolución 4K.

También incorpora un modo Foto, un menú de trucos y la posibilidad de cambiar de personaje en cualquier momento para aprovechar las habilidades particulares de cada héroe. Uno de sus mayores atractivos es el cooperativo para hasta 4 jugadores, tanto en línea como de manera local, incluso con opciones para combinar ambas modalidades.

Debido a esto, parece que sus creadores confían en que no se verá afectado cuando llegue GTA VI y solamente tendremos que esperar para confirmarlo.

Te recordamos que Shrek 2 Remastered ya está disponible desde el pasado 10 de noviembre en PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 y PC, a través de Steam y Epic Games Store.

Grand Theft Auto VI (GTA 6) saldrá el próximo 19 de noviembre para PlayStation 5 y Xbox Series X|S. Sigue este enlace para leer más noticias relacionadas con el esperado juego de Rockstar Games.

¿Crees que Shrek 2 Remastered podrá encontrar su propio público pese a la cercanía de este esperado estreno? ¿Te gustaría jugarlo en cooperativo con tus amigos? Cuéntanos en los comentarios.

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