Lo que debes saber:

Un detalle reciente en el sitio oficial de Nintendo sugirió que The Legend of Zelda: A Link Between Worlds está disponible en Nintendo Switch Online , lo que emocionó a los fans

No obstante, todo apunta a que se trata de un error, pues no existe ningún anuncio oficial sobre la llegada del juego al catálogo de clásicos de Nintendo Switch Online

Actualmente, Nintendo Switch Online no ofrece juegos de Nintendo 3DS; su catálogo de consolas clásicas llega hasta la era de GameCube

Nintendo tiene varias formas de celebrar el legado de sus franquicias más importantes. Una de ellas es recordar los lanzamientos que marcaron distintas generaciones de consolas, algo que permite a los jugadores conocer la evolución de sus sagas favoritas y descubrir algunas de las aventuras que quizá se perdieron en su momento.

Una de las series que cuenta con una historia especialmente extensa es The Legend of Zelda. Desde sus primeras aventuras hasta las entregas más recientes, como el remake de Ocarina of Time, la franquicia ha experimentado con diferentes mecánicas, mundos y propuestas que consiguieron conquistar a millones de jugadores. Por supuesto, algunos de sus títulos todavía son recordados con muchísimo cariño por la comunidad.

Además, con la llegada de nuevas opciones para disfrutar juegos clásicos, existe interés por saber cuáles serán las siguientes aventuras que se sumarán al catálogo de Nintendo Switch Online. Y parece que un pequeño detalle en el sitio oficial de la compañía acaba de despertar las expectativas de los fans.

Nintendo menciona una querida aventura de Zelda como parte de Switch Online

Todo comenzó en el sitio oficial de Nintendo, que cuenta con una sección dedicada a repasar la historia de The Legend of Zelda. Esta página presenta una línea del tiempo con diferentes lanzamientos de la franquicia, ordenados de acuerdo con sus respectivas fechas de estreno.

Al revisar los títulos disponibles, los jugadores pueden consultar información sobre cada aventura y la plataforma para la que debutó originalmente. No obstante, una de las entradas llamó la atención por un detalle que podría tratarse de un simple error, o hasta anticipar una posible incorporación al servicio de suscripción de la compañía.

Se trata de The Legend of Zelda: A Link Between Worlds, la aclamada entrega que debutó en Nintendo 3DS en 2013. Al seleccionar el juego dentro de la cronología, el sitio muestra un mensaje que indica que es “jugable con Nintendo Switch Online”.

Aquí lo puedes ver:

Obviamente, ésto despertó la emoción de quienes esperan disfrutar nuevamente esta aventura en las consolas actuales. No obstante, hay un pequeño problema: todo apunta a que se trata de un error en la página y no de un anuncio anticipado de Nintendo.

¿A Link Between Worlds llegará a Nintendo Switch Online?

Hasta el momento de redactar esta nota, no existen indicios oficiales de que The Legend of Zelda: A Link Between Worlds vaya a incorporarse al catálogo de clásicos de Nintendo Switch Online. De hecho, hay varios motivos para tomar con cautela la información que aparece en el sitio de la compañía.

El principal es que el servicio todavía no ofrece juegos de Nintendo 3DS. Su catálogo de clásicos ha avanzado gradualmente a través de diferentes generaciones, pero actualmente su oferta de consolas de sobremesa llega hasta GameCube, dentro de Nintendo Classics para Nintendo Switch 2.

Incluso con esa plataforma, el ritmo de incorporaciones ha sido lento, por lo que pensar que Nintendo está preparando la llegada de una aventura de 3DS resulta todavía más complicado. La compañía tendría que encontrar una manera de adaptar esta experiencia a las consolas actuales, especialmente por las características particulares de su sistema original.

Cabe recordar que A Link Between Worlds aprovechó las 2 pantallas de Nintendo 3DS y sus funciones para ofrecer una aventura con mecánicas muy particulares. Su propuesta también destacó por permitir que Link se transformara en un dibujo para desplazarse por las paredes, una característica que le dio identidad propia dentro de la franquicia.

Aun así, sería una excelente noticia que el juego encontrara una nueva oportunidad en Switch 2. Tristemente, lo más seguro es que se trató de un error en la página oficial que quedará como una anécdota.

¿Te gustaría jugar The Legend of Zelda: A Link Between Worlds en Nintendo Switch 2? ¿Crees que los juegos de Nintendo 3DS deberían llegar a Nintendo Classics? Cuéntanos en los comentarios.

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