Lo que debes saber:

Halo: Campaign Evolved traerá de regreso el popular modo cooperativo Firefight mediante una actualización gratuita que llegará en invierno de 2026

Firefight permitirá que hasta 4 jugadores unan fuerzas para sobrevivir a oleadas de enemigos, lo que pondrá a prueba su coordinación y administración de recursos

La actualización incluirá nuevos mapas y un variado arsenal de armas para enriquecer la experiencia de juego.

Se compartirán más detalles sobre Firefight durante el evento Halo Fest, que se celebrará en diciembre en Seattle, Washington

Desde hace casi 2 décadas, Halo ha ofrecido diferentes maneras de disfrutar sus combates, ya sea a través de sus campañas para un jugador, enfrentamientos competitivos o experiencias cooperativas.

Esta última modalidad se ha convertido en una de las favoritas de la comunidad, pues permite que varios amigos unan fuerzas para superar desafíos mientras aprovechan el amplio arsenal de la franquicia.

Una de ellas destaca por poner a prueba la coordinación de los equipos, administrar los recursos disponibles y resistir ataques cada vez más complicados. Por supuesto, regresar a este tipo de enfrentamientos es una oportunidad que muchos fans deseaban y está a nada de hacerse realidad.

Halo: Campaign Evolved recibirá gratis el regreso de Firefight

Xbox Game Studios y Halo Studios anunciaron que Halo: Campaign Evolved recibirá una actualización gratuita durante el invierno de este año que incorporará Firefight, el popular modo cooperativo de jugador contra entorno (PvE). Esta modalidad permitirá que hasta 4 personas unan fuerzas para sobrevivir a diferentes oleadas de enemigos.

La noticia fue compartida por Tahir Hasandjekaj, director de participación competitiva de Halo Studios, quien destacó la importancia que tiene esta experiencia para la comunidad. Según explicó, Firefight ha sido uno de los modos favoritos de los seguidores de la saga durante casi 20 años:

“Durante casi 2 décadas, Firefight ha sido uno de los favoritos de Halo, pues desafía a los Spartans a trabajar en equipo, mantener la línea y sobrevivir a oleadas de enemigos”, comentó el directivo.

Halo Campaign Evolved, el único relanzamiento confirmado hasta la fecha, debutará en algún momento de 2026 para Xbox Series X|S, PC y PlayStation 5

El modo cooperativo tendrá nuevos mapas y armas

La incorporación de Firefight no solamente permitirá recuperar una de las experiencias más reconocidas de la franquicia, sino que también ofrecerá escenarios y herramientas para disfrutar los enfrentamientos.

El directivo confirmó que esta experiencia incluirá nuevos mapas y una variedad de armas para que los jugadores tengan más alternativas al momento de enfrentarse a las fuerzas enemigas.

Por ahora, Halo Studios adelantó que compartirá más información durante el Halo Fest, evento que se celebrará del 12 al 13 de diciembre en Seattle, Washington. Por lo tanto, habrá que esperar algunas semanas para conocer más detalles sobre el funcionamiento de Firefight y las novedades que acompañarán su regreso.

Halo: Campaign Evolved despertó dudas por el posible uso de IA

¿Dónde puedes jugar Halo: Campaign Evolved?

Halo: Campaign Evolved está disponible para PlayStation 5, Xbox Series X|S y PC, a través de Steam y Microsoft Store. Además, los suscriptores de Xbox Game Pass pueden disfrutarlo mediante el servicio.

La actualización gratuita de Firefight llegará durante el invierno de 2026, aunque todavía no tiene una fecha de lanzamiento específica.

¿Te emociona volver a combatir oleadas de enemigos junto a otros 3 jugadores? ¿Qué novedades te gustaría encontrar en esta modalidad? Cuéntanos en los comentarios.

Sigue informado en LEVEL UP.

Fuente