LO QUE DEBES SABER:

Eden Marie, ingeniera de XBOX, compartió una imagen con Fable III en la pestaña de Disc to Digital

El juego es de XBOX 360 y encendió el hype de los fans por una posible compatibilidad

Hasta ahora, solos los juegos físicos de XBOX One y XBOX Series X forman parte del programa

El programa Disc to Digital es el más reciente esfuerzo de XBOX por mantener la vigencia de sus juegos a través de las generaciones y en este caso específico en pro del formato físico. Sin embargo, solo se limita a copias de XBOX One y XBOX Series X.

La comunidad se pregunta si en algún momento sucederá lo mismo con juegos de XBOX 360 y una publicación de una trabajadora de la mara encendió la esperanza, pero hay algo importante qué reportar.

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¿Los juegos físicos de XBOX 360 serán parte de Disc to Digital?

La comunidad de XBOX está feliz con el programa Disc to Digital, pero saben que Microsoft puede dar más sorpresas en ese sentido y tienen la idea de que en algún momento pasará lo mismo con las copias físicas de XBOX 360.

El hype se fue a tope cuando Eden Marie, una ingeniera de XBOX, compartió una imagen, supuestamente, de su librería y en la pestaña de Disc to Digital se mostraba una copia de Fable III, juego que debutó en la segunda consola de Microsoft.

De inmediato, la comunidad lo consideró como una señal de que en algún momento los discos de XBOX 360 recibirán el mismo soporte para otorgar el goce de una licencia digital.

El error que emocionó a los jugadores de XBOX

En medio de la expectativa por lo que parecía ser un guiño al programa Disc to Digital, llegó la mala noticia por parte de la trabajadora de XBOX.

Tras ser cuestionada sobre lo que esa imagen de Fable III significaba, Eden Marie aseguró que se trató de un error y nada más.

Sin embargo, ahora la duda está en si la imagen fue generada por IA o la ingeniera de XBOX cometió una pifia que dejó ver algo antes de tiempo.

Por el momento, los únicos discos que se pueden usar en el programa Disc to Digital son los de XBOX One y XBOX Series X.

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