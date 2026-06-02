El State of Play de hoy estuvo cargado de anuncios para iniciar con todo la temporada del Summer Game Fest 2026. PlayStation anticipó anuncios importantes por parte de sus socios más destacados, y vaya que no defraudó. Konami estuvo presente en el evento para mostrarnos más de Silent Hill Townfall, la nueva entrega de la franquicia de terror que busca seguir con la buena racha tras su regreso triunfal con Silent Hill 2 Remake y Silent Hill f.

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¿Cuándo debutará Silent Hill: Townfall en PS5?

Konami apostó por el regreso de Silent Hill y no se equivocó. La saga de terror goza de una enorme popularidad y su legado se mantiene intacto a pesar del paso de los años. Silent Hill: Townfall es la propuesta de Screen Burn y Annapurna Interactive para construir su futuro y manter saludable la IP.

La aventura será protagonizada por Simon Ordell, quien viajará a la isla St. Amelia para resolver asuntos muy importantes de su vida. Sin embargo, una misteriosa niebla lo sorprenderá y lo hará el protagonista de una horripilante pesadilla.

Los fanáticos de la saga ya pueden marcar sus calendarios. Filtraciones de principios de año sugirieron que el título iba a llegar en marzo, algo que evidentemente no pasó. Por fortuna, ya hay una fecha definitiva para el estreno de la nueva entrega: 24 de septiembre.

Silent Hill: Townfall estará disponible en su estreno en PS5. El título aprovechará el DualSense de la consola para ofrecer una experiencia inmersiva donde el terror y los momentos insólitos sorprenderán a los jugadores.

Los combates en Silent Hill: Townfall serán un desafío

Anteriormente, Screen Burn y Annapurna Interactive explicaron que Silent Hill: Townfall será un juego en primera persona y que no habrá opciones para modificar la perspectiva. Esto debido a que el juego fue diseñado para ser una experiencia terrorífica e inmersiva, donde el combate uno de los grandes desafíos.

El protagonista luchará con armas cuerpo a cuerpo y pistolas; sin embargo, los desarrolladores dejaron claro que pelear no siempre será la mejor opción. El uso del CRTV, que funcionará como el radio clásico de la saga, le dará un enfoque estratégico al título, pues el dispositivo permitirá ubicar las amenazas como “un sistema intuitivo de observación”.

El uso del CRTV será clave en Silent Hill: Townfall

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