El erizo azul se encuentra cada vez más cerca de celebrar un nuevo aniversario y SEGA quiere hacerlo en grande.

La compañía confirmó que realizará una transmisión especial del Club Chaos que podría convertirse en una cita importante para todos los seguidores de la franquicia.

¿Cuándo será el evento de Sonic?

El live del Club Chaos se llevará a cabo el próximo 9 de octubre a las 7:30 PM ET, es decir, a las 5:30 PM en el centro de México. La transmisión contará con Jacki Jing como presentadora y reunirá a diferentes talentos y creadores relacionados con Sonic the Hedgehog.

Lo que más llamó la atención es que SEGA describió el evento como una presentación que tendrá “sneak peeks & special announcements”, lo que significa que habrá adelantos y anuncios especiales que los fans no se pueden perder.

La compañía no reveló qué tiene preparado, así que por ahora toca esperar para descubrir si se trata de novedades relacionadas con juegos, proyectos especiales u otro tipo de contenido.

Música y más invitados para la celebración

Además de los anuncios, El Club Chaos tendrá varios invitados musicales. Entre los artistas confirmados se encuentran Thundercat, Austin Millz y Tee Lopes, este último conocido por su trabajo musical en diferentes producciones relacionadas con videojuegos.

La presencia de estos artistas apunta a que la celebración tendrá un componente musical importante, algo que encaja bastante bien con la identidad que SEGA ha construido alrededor del erizo azul.

Por ahora, la compañía no ha descrito qué veremos durante la transmisión. Esto abre la puerta a las especulaciones, especialmente entre quienes esperan conocer más sobre el futuro de la franquicia y tal vez sobre su próxima entrega principal.

La transmisión podrá seguirse a través de los canales oficiales de Sonic en YouTube y Twitch. Así que habrá que estar atentos el 9 de octubre, pues todo apunta a que SEGA tiene algunas cartas bajo la manga para celebrar a su mascota.

¿Crees que SEGA aprovechará el evento para revelar un nuevo juego de Sonic the Hedgehog? ¿Qué anuncio te gustaría ver durante el evento? Cuéntanos en los comentarios.

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