Cuando Sonic Racing: CrossWorlds llegó al mercado, SEGA tenía una idea bastante clara: conseguir que los jugadores no abandonaran el título después de unas cuantas semanas. Para ello, el Sonic Team apostó por un flujo constante de contenido que mantuviera activa a la comunidad.

La estrategia ha dado como resultado nuevas pistas, personajes y eventos que han llegado con frecuencia, lo que hace que el juego tenga mucho más contenido que el que estaba disponible en su lanzamiento. No obstante, mantener ese ritmo también tiene un costo, y ahora Takashi Iizuka, jefe del Sonic Team, reconoció que el equipo aprendió una importante lección al respecto.

Querían que los jugadores siguieran a toda velocidad

En una entrevista reciente, Iizuka explicó que la intención de convertir Sonic Racing: CrossWorlds en una experiencia de larga duración estuvo presente desde el principio. La diferencia es que el proyecto no nació pensando específicamente en convertirse en un juego como servicio.

El directivo señaló que muchos títulos de Sonic generan gran emoción después de su lanzamiento, pero después de algunos meses los jugadores terminan su contenido y dejan de jugar. Por ello, el equipo quería que su juego de carreras tuviera una vida mucho más prolongada.

El problema apareció al momento de cumplir ese objetivo. Agregar contenido de manera frecuente requiere presupuesto, por lo que el equipo terminó recurriendo al Season Pass como una manera de financiar el desarrollo adicional:

“Al final, el hecho de que sólo pudiéramos asegurar fondos adicionales para el desarrollo mediante el modelo del Season Pass es algo que también consideramos una lección aprendida”, explicó Iizuka.

Sonic Racing: CrossWorlds también se quedó corto en ventas

El balance entre jugadores y ganancias

Iizuka también aclaró que nunca tuvo como objetivo específico convertir Sonic Racing: CrossWorlds en un juego como servicio. La prioridad era encontrar una fórmula que permitiera que los usuarios siguieran disfrutando el título durante mucho tiempo.

De hecho, reconoció que el proyecto comenzó sin pensar demasiado en cómo generar ingresos adicionales. Según sus palabras, el equipo puso primero la perspectiva de los fans y dejó las ganancias en segundo plano.

Ahora Iizuka considera que ese enfoque quizá no fue el adecuado para garantizar el futuro del proyecto.

Así, el Season Pass terminó convirtiéndose en una pieza importante para que Sonic Racing: CrossWorlds pueda continuar recibiendo contenido, aunque la intención original del estudio era simplemente crear un juego al que los usuarios quisieran regresar durante años.

¿Crees que el contenido constante de Sonic Racing: CrossWorlds justifica este modelo de pago? ¿O preferirías que el Sonic Team encontrara otra forma de financiar las nuevas actualizaciones? Cuéntanos en los comentarios.

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