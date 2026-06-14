El lanzamiento de Sonic Racing CrossWorlds llegó acompañado de una enorme cantidad de contenido, personajes invitados y circuitos que celebran la historia del erizo azul. Sin embargo, parece que SEGA todavía tiene planes más ambiciosos para el popular juego de carreras.

Durante una entrevista reciente, Takashi Iizuka, jefe del Sonic Team, habló sobre el futuro del proyecto y dejó abierta la puerta para que el título continúe creciendo mucho más allá de lo esperado. Todo dependerá de la respuesta de los jugadores durante los próximos meses.

Un tercer año de contenido ya está sobre la mesa

Actualmente, Sonic Racing CrossWorlds cuenta con una importante hoja de ruta de contenido posterior a su lanzamiento. Aun así, Iizuka explicó que el Sonic Team ya contempla la posibilidad de extender el soporte del juego hasta un tercer año.

Según comentó el creativo, si las ventas continúan siendo sólidas y los jugadores siguen mostrando interés por nuevas actualizaciones, el equipo estaría dispuesto a desarrollar más contenido descargable para mantener viva la experiencia.

La estrategia permitiría que el juego continúe recibiendo nuevos personajes, pistas y sorpresas mucho tiempo después de su estreno, algo que se ha vuelto cada vez más común en los títulos multijugador modernos.

Sonic Racing: CrossWorlds

Más colaboraciones podrían llegar al universo de Sonic

Uno de los aspectos más llamativos de Sonic Racing CrossWorlds es la presencia de colaboraciones con distintas franquicias. Sobre este tema, Iizuka aseguró que un eventual tercer año de contenido también abriría la puerta para trabajar con más compañías.

Esto significa que podrían incorporarse nuevas propiedades intelectuales invitadas al juego, ampliando todavía más el catálogo de corredores disponibles. Aunque el directivo evitó mencionar nombres específicos, dejó claro que el Sonic Team está interesado en seguir explorando este tipo de alianzas.

Las colaboraciones han sido una parte importante de la identidad del proyecto, por lo que muchos fans ya comenzaron a especular sobre qué franquicias podrían unirse a la competencia en futuras actualizaciones.

El apoyo de los jugadores será clave

Por ahora, el Sonic Team está enfocado en el contenido ya anunciado para Sonic Racing CrossWorlds. Sin embargo, las declaraciones de Iizuka dejan claro que el estudio está preparado para seguir apoyando el juego durante más tiempo.

El éxito comercial y la participación de la comunidad serán factores determinantes para definir si el ambicioso juego de carreras logra mantenerse vigente durante un tercer año completo con contenido adicional.

¿Te gustaría ver un tercer año de contenido para Sonic Racing CrossWorlds? ¿Qué franquicia invitada te gustaría que llegara al juego? Cuéntanos en los comentarios.

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