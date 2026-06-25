Tras años en los que no hubo una curaduría notable, PlayStation Store inició con una limpia de juegos basura. El famoso shovelware que solo busca monetizar con títulos simples e incluso clones descarados tiene los días contados en la tienda de Sony.

Recientemente, un editor “especializado” en este tipo de propuestas aseguró que la ofensiva de la compañía japonesa contra este tipo de contenido va en serio pues ya eliminó la mayoría de sus juegos en la PS Store.

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Sony va en serio contra los juegos basura y de mala calidad, editor con más de 100 títulos asegura que eliminaron sus títulos

De acuerdo con un reporte de VGC, la cruzada de Sony contra el shovelware va en serio y el objetivo es limpiar la PlayStation Store de juegos basura, de mala calidad y que incluso violan derechos de autor.

Para muestra se encuentra el testimonio de Afil Games, un editor brasileño que se especializa en este tipo de videojuegos y que recientemente aseguró que la PlayStation Store eliminó la mayoría de los 140 juegos que publicó en la plataforma.

Al respecto, un representante señaló que Sony endureció sus directrices de publicación y no es tan sencillo como solía serlo. Se espera que el número de títulos shovelware en la tienda de PlayStation disminuya significativamente en los próximos meses.

Afil Games asegura que sus juegos no son una estafa y solo ofrecen propuestas sencillas y accesibles

¿Qué es el shovelware y cómo afecta a los videojuegos?

El shovelware es un término utilizado en la industria de los videojuegos para describir títulos desarrollados y publicados con poco esfuerzo, baja calidad o escasa innovación, generalmente con el objetivo de aprovechar una tendencia popular o llenar rápidamente las tiendas digitales con grandes cantidades de contenido.

Estos juegos suelen caracterizarse por mecánicas simples, activos reutilizados, errores técnicos y una experiencia de juego limitada. Aunque el concepto existe desde hace décadas, cobró notoriedad en la era digital debido a la facilidad con la que algunos desarrolladores pueden lanzar múltiples productos en plataformas modernas.

La presencia del shovelware puede afectar negativamente al mercado de los videojuegos al dificultar que los jugadores encuentren propuestas de calidad entre una gran cantidad de lanzamientos.

Además, puede saturar las tiendas digitales, reducir la visibilidad de proyectos independientes más elaborados y generar desconfianza entre los consumidores.

Para las plataformas, el exceso de este tipo de juegos también representa un desafío, ya que deben mejorar sus sistemas de curación y recomendación para garantizar que las producciones más destacadas no queden ocultas entre títulos de escaso valor.

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