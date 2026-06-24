A primera hora de la mañana, Rockstar Games reveló lo que todos estábamos esperando: el precio y las ediciones de Grand Theft Auto VI. Esto como preparativo para las preventas que iniciarán mañana, 25 de junio, en PlayStation 5 y Xbox Series X|S.

El estudio confirmó que GTA VI llegará a las tiendas el próximo 19 de noviembre con 2 ediciones y que habrá atractivos incentivos de preventa para los usuarios de ambas consolas. A continuación, te compartimos todos los detalles.

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¿Cuánto costará GTA VI y cuántas ediciones tendrá?

Durante meses, se especuló sobre el precio de GTA VI y muchos esperaban que superará por mucho los costos promedio de la industria. Sin embargo, Take-Two Interactive y Rockstar Games cumplieron su promesa de ofrecer la nueva entrega por un costo atractivo y accesible.

El esperado título se venderá en una edición estándar que costará $79.99 USD, así que no tendremos que gastar una enorme suma de dinero para disfrutar la aventura de Lucia y Jason. Esta versión será la más sencilla y únicamente dará acceso al juego base en PS5 y Xbox Series X|S.

Por otro lado, Rockstar también anunció una Ultimate Edition, que se ofrecerá por $99.99 USD. Esta versión incluirá el juego base y diverso contenido adicional, como vehículos, armas, ropa y más, pero de eso hablaremos más adelante.

Todas las preventas darán acceso al paquete Vintage Vice City Pack, que incluye el vehículo ‘55 Vapid Stanier, un garage, atuendos y peinados para los protagonistas, así como el Channel the Original Kingpin, que es un diseño de arma.

Rockstar ofrecerá contenido cosmético como parte de las preventas de GTA VI

Rockstar también regalará un mes de GTA+, su servicio de suscripción, a quienes hagan la preventa en formato digital. Esto les permitirá conseguir un depósito mensual de 500 000 GTA$ para Grand Theft Auto Online, descuentos especiales y acceso a una selección de títulos del estudio.

El mes gratuito del servicio se podrá canjear de manera inmediata luego de reservar el juego. Por último, Rockstar confirmó que las preventas de GTA VI iniciarán mañana, a la medianoche, hora local de tu ciudad, en la PlayStation Store, en la tienda de Xbox y otros distribuidores.

¿Qué incluirá la edición más cara de GTA VI?

Por ahora, Rockstar no ha confirmado una edición de colección de GTA VI, así que la Ultimate Edition es actualmente la versión más cara y completa del título. Además de acceso al título base, incluirá diversos extras que los jugadores podrán descubrir a lo largo de la aventura de mundo abierto.

La Ultimate Edition dará acceso a armas, vehículos y atuendos especiales, así como a locaciones exclusivas. Abajo está la lista con todo el contenido confirmado:

‘95 Grotti Cheetah (Vehículo) – El icónico deportivo de Grotti de mediados de los 90 y homenaje a Shore Drive

Revólveres Hawk y Little Morgan (Arma): versiones para hombre y mujer de este potente revólver con el estilo clásico de Vice City

Variantes personalizadas (armas): pistolas personalizadas con grabados detallados para la pistola Girardi ES9 de Jason y la pistola Klose K17 de Lucia

Estilo Vice City (Looks) Ya sea junto a la piscina o uno al lado del otro, Jason y Lucia pueden lucir impecables con atuendos exclusivos, tatuajes y más

Vehículos de la casa segura de Jason (Vehículo): cambia de marcha y disfruta del sol en una motocicleta Dinka Enduro con un toque militar o en un kayak Crest

Ganado Retro Build (Modkit): Inyecta algo de potencia y estilo clásico a la desgastada camioneta Vapid Ganado de Jason con modificaciones exclusivas

Rideout Customs (Tienda de Modificaciones): Transforma vehículos estándar en magníficas obras de arte con interiores detallados, llantas exquisitas y estilos extravagantes. Solo disponible con la Edición Ultimate

La edición más cara del juego incluirá contenido cosmético adicional y otras sorpresas

Salón Unisex de Sara (Peluquería): Consigue estilos exclusivos para Jason y Lucia, incluyendo barba para Jason y maquillaje y manicura para Lucia. Solo disponible con la Edición Ultimate

Shitzu Squalo (embarcación): perfecta para pescar en Gambit Bay y recoger capturas de todo tipo, esta Squalo de color rosa y azul degradado, atracada en Washington Beach, está preparada para mar abierto con una caja de armas cargada de explosivos

Stock 305 (Tienda de ropa): Crea looks únicos y exclusivos para Jason y Lucia en el destino principal de Stockyard para moda urbana de alta gama. Abierto solo para clientes de la Ultimate Edition

Buggy Vapid Dominator ’67 (Vehículo y Garaje): Un monstruo del Mud Club que ofrece un manejo todoterreno impresionante para los bosques de Mount Kalaga y alrededores. Guárdelo cómodamente en el Garaje Paradise en Watson Bay, que cuenta con un armario para armas y un lugar seguro para depositar artículos robados para su posterior venta

Electric Fang Tattoo (Estudio de tatuajes) – El estudio de tatuajes más emblemático de Stockyard, con más de 50 tatuajes exclusivos de Jason y Lucia, todos diseñados por el colectivo artístico FAILE. Abierto solo para quienes tengan la Ultimate Edition

One-Eyed Willie’s (Taller de Modificaciones) – Este taller en Lake Leonida se especializa en modificaciones todoterreno y arte automotriz pintado a mano. Solo abre para la Ultimate Edition

Goodtime Gear (Looks) – Una colección cápsula de ropa y accesorios inspirada en Macca el Caimán, el personaje de la exitosa serie de televisión del estado de Goodtime

Tienda de artículos ilegales PTT YOUNGIN$ (Recinto de pandillas): Asalta el recinto de una de las pandillas más ruidosas y socialmente activas del sur de Vice City y escapa sano y salvo para conseguir artículos especiales y contrabando exclusivo

Colección de coches clásicos (encargo especial): Localiza una variedad de coches clásicos abandonados y proyectos en curso y revitalízalos para devolverles su antiguo esplendor en este encargo especial del excéntrico coleccionista y reparador local, Wyman

En esta página encontrarás todas las noticias relacionadas con Grand Theft Auto VI.

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