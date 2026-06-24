Grand Theft Auto VI será el lanzamiento más importante de la industria en la última década. PlayStation y XBOX esperan con ansias su debut, pues es un hecho que impulsará su negocio de consolas y les dará a PS5 y Xbox Series X|S ese impulso que tanto necesitan.

Por ello, Sony quiere convencer a los jugadores de que PS5 es la mejor opción para disfrutar el esperado título. De hecho, aprovechó los recientes anuncios de Rockstar Games, sobre el precio y las ediciones del título, para presumir algunas de las bondades de su consola que convertirán a GTA VI en una experiencia aún más inmersiva e impresionante.

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Sony asegura que PS5 será el mejor lugar para jugar GTA VI en su estreno

Al mismo tiempo que Rockstar liberó los nuevos detalles de GTA VI, PlayStation hizo una publicación en su blog oficial para intentar convencer a los jugadores de que deben disfrutar el título en PS5. El comunicado es una declaración de intenciones, pues Sony afirma que "Grand Theft Auto VI se juega mejor en PS5“.

Mary Yee, vicepresidenta de marketing global de Sony Interactive Entertainment, explicó que PlayStation y Rockstar Games colaboraron de cerca para que GTA VI se juegue mejor en PS5. Sin entrar en detalles técnicos, añadió que la tecnología de la consola hará que el título sea aún más divertido e inmersivo.

Una de las funciones exclusivas que ofrecerá PS5 será la tecnología háptica del DualSense. PlayStation confirmó que GTA VI la aprovechará de formas diferentes a lo largo de la aventura de Lucia y Jason. El mando reaccionará a ciertas acciones y permitirá “sentir las imágenes, sonidos y sensaciones” que experimentan los protagonistas durante la campaña.

Asimismo, GTA VI aprovechará la bocina integrada del mando en momentos clave de la historia. En cuanto al audio, PlayStation presumió que su tecnología Tempest 3D AudioTech será la ideal para disfrutar cada detalle sonoro de Leonida y Vice City.

GTA VI aprovechará la tecnología del DualSense de PS5

Por último, la compañía resaltó la velocidad del SSD de PlayStation 5, que permitirá disfrutar GTA VI con “tiempos de carga casi instantáneos”. Por ahora, no se han anunciado bundles de PS5 ni de XBOX Series X|S con el juego de Rockstar.

“Grand Theft Auto VI marca un nuevo y emocionante capítulo para una de las series más icónicas de los videojuegos, y estamos orgullosos de ayudar a traer la mejor experiencia a los jugadores de PS5″, afirmó la compañía.

¿GTA VI correrá mejor en PS5 o en XBOX Series X?

Al momento de escribir esto, Rockstar Games no ha compartido información técnica sobre GTA VI, así que desconocemos los detalles sobre el desempeño que tendrá en PS5 y XBOX Series X|S. Se espera que el juego aproveche las bondades de ambas consolas por igual para ofrecer una experiencia inolvidable.

Filtraciones recientes revelaron que GTA VI tendrá al menos 2 modos de configuración. Un minorista aseguró que el título se podrá configurar en modo Rendimiento o Calidad en ambas consolas. Como ya es habitual, el primero le dará prioridad a la tasa de cuadros por segundo, mientras que el segundo se enfoca en el aspecto visual.

Por ahora, la diferencia más importante entre ambas consolas será la tecnología háptica del control de PS5. Se espera que ambos sistemas ofrezcan un rendimiento muy similar, aunque las mejoras para PS5 Pro podrían hacer la diferencia. Como es lógico, Series S será la opción menos favorable para disfrutar el título debido a su potencial limitado.

El desempeño de GTA VI aún es un misterio

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