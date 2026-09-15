Parece que Fortnite está a punto de recibir una colaboración que muchos jugadores llevaban tiempo esperando. Epic Games confirmó que Sora, uno de los personajes más queridos de Kingdom Hearts, llegará al juego gratuito muy pronto.

La noticia fue compartida por la cuenta oficial de Fortnite en X, que reveló que el protagonista de la popular franquicia de Square Enix se incorporará al Battle Royale durante esta semana. Por ahora, todavía hay algunos detalles que permanecen bajo llave.

Sora luce como si siempre hubiera pertenecido a Fortnite

Epic Games también mostró oficialmente el diseño que tendrá Sora dentro de Fortnite, y hay que decirlo: el personaje luce bastante bien adaptado al estilo del juego.

Aunque conserva elementos reconocibles de su apariencia tradicional, el modelo utilizado para la colaboración mantiene suficientes detalles para que cualquier fan de Kingdom Hearts lo reconozca de inmediato. Eso sí, todavía falta conocer exactamente qué incluirá su llegada.

Por ahora, la información oficial se concentra en confirmar su incorporación y mostrar su aspecto dentro del Battle Royale.

Aquí puedes verlo:

It’s officially happening 🗝️ Sora is coming to Fortnite this week! pic.twitter.com/58Cx7Le6dW — Fortnite (@Fortnite) September 13, 2026

Una colaboración que los fans esperaban desde hace tiempo

La llegada de Sora resulta especialmente llamativa por el peso que tiene Kingdom Hearts dentro de los videojuegos. La franquicia mezcla personajes originales con figuras de Disney y otros mundos conocidos, por lo que su aparición en Fortnite parece una combinación bastante natural.

Además, Epic Games ha convertido al título en un enorme punto de encuentro para personajes provenientes de videojuegos, películas, series y otras franquicias.

Todavía queda por descubrir cuándo estará disponible exactamente y qué otros elementos podrían acompañar al protagonista de Kingdom Hearts.

¿Qué te parece el diseño de Sora para Fortnite? ¿Qué personaje de Kingdom Hearts te gustaría ver después? Cuéntanos en los comentarios.

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