Hubo una época en la que la realidad virtual prometía ser el futuro del gaming; eso nunca sucedió, pero la tecnología evolucionó y ahora es posible disfrutar muchos juegos interesantes que usan funciones VR. Valve probará suerte una vez más en ese mercado con el nuevo Steam Frame.

A finales del año pasado, la compañía estadounidense reveló su nueva línea de hardware compuesta por el Steam Machine, Steam Controller y Steam Frame. Los primeros 2 ya están disponibles, así que sólo había dudas cuándo debutaría y cuánto costaría el nuevo headset de realidad virtual.

Afortunadamente, ya conocemos la respuesta oficial a esa y otras interrogantes. La mala noticia es que los jugadores deben prepararse para invertir una gran suma de dinero, pues el nuevo periférico de Valve es muy costoso y se sitúa por encima de los $1000 USD, tal como era de esperar.

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El modelo más barato del Steam Frame cuesta $1059 USD

Durante el lunes 14 de septiembre, Valve finalmente lanzó la reserva de su nuevo dispositivo VR y contestó la pregunta que todos se hacían: ¿cuánto costará? Hay 2 modelos disponibles, y ambos superan los $1000 USD. Lo anterior no es de extrañar al considerar que la pieza de hardware debutará en medio de la crisis de componentes.

El Steam Frame de 256 GB es la opción más económica, pero aun así está lejos de ser barato. En Estados Unidos, se venderá a cambio de $1059 USD. Por su parte, el modelo de 1TB tiene un precio de $1299 USD. Ambos modelos son compatibles con una serie de accesorios que aumentan incluso aún más el precio total.

El cargador USB-C con cable largo está disponible por $29 USD, mientras que el kit de accesorios ergonómicos, que incluye correas de mano estilo Index, cuesta $59 USD. El paquete de repuestos, que contiene respaldos para las almohadillas, tiene un precio de $49 USD. Si bien estos artículos son opcionales, elevan un precio de por sí bastante alto.

La preventa se puso en marcha hoy mismo, así que los jugadores interesados ya pueden inscribirse para tener la oportunidad de reservar alguno de los modelos del Steam Frame. La fecha límite para inscribirse es el 17 de septiembre, y lo que seguirá después será cruzar los dedos.

Una vez que cierren los pedidos anticipados, Valve generará la lista de forma aleatoria y los resultados se enviarán por correo electrónico en un plazo aproximado de 24 horas. De esta manera, los usuarios sabrán si obtuvieron una reserva o si, por el contrario, fueron incluidos en la lista de espera.

Steam Frame ya tiene precio oficial, y cuesta más de $1000 USD para ambos modelos

Steam Frame funciona con SteamOS 3 e incluye Half-Life: Alyx

Tanto el Steam Deck de 256 GB como el modelo de 1TB incluyen pantallas LCD de 2160 x 2160 píxeles para cada ojo, espacio de almacenamiento para unidades MicroSD y 16 GB de memoria RAM. Los headset también poseen altavoces y micrófonos integrados, y son compatibles con Wi-Fi 7 y Bluetooth 5.4.

Los auriculares no tienen una fuente de alimentación dedicada; sin embargo, Valve confirma que el cargador de Steam Deck o cualquier otra variante de tipo USB-C con una potencia nominal de 45W o superior funcionará sin mayores complicaciones con el dispositivo de realidad virtual.

Ambos modelos del Steam Frame poseen un procesador Snapdragon 8 y funcionan con el sistema operativo SteamOS 3. Los usuarios estarán interesados en saber que esta pieza de hardware es capaz de correr juegos optimizados para VR y títulos de Steam en pantalla plana directamente en el visor.

El dispositivo también es compatible con la transmisión inalámbrica de PC al usar un adaptador. La compañía de Gabe Newell promete que el visor es liviano y compacto, con el peso equilibrado de adelante hacia atrás para crear una experiencia de usuario cómoda y amigable. Además, no necesita cables ni accesorios adicionales para funcionar.

Otra buena noticia es que cada paquete del Steam Frame incluirá sin costo adicional uno de los juegos que mejor aprovecha las funciones de realidad virtual: Half-Life: Alyx, una de las entregas más celebradas por los fanáticos de la franquicia.

Si bien la preventa del Steam Frame ya está activa en Estados Unidos y otras regiones, lamentablemente los fanáticos de México y otros países no podrán adquirirlo directamente desde la tienda oficial de Valve.

Half-Life: Alyx está incluido en el Steam Frame como regalo

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