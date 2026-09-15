El escándalo de la semana pasada fue la ruptura entre Hideo Kojima y PlayStation. Aunque Sony aseguró que la relación finalizó en buenos términos, Kojima Productions dio otra versión con un anuncio inesperado en junio pasado sobre la cancelación de PHYSINT.

El creativo japonés pasó casi 3 meses en busca de un nuevo editor para el sucesor espiritual de Metal Gear Solid y encontró en XBOX el apoyo que necesitaba.

El acuerdo con la marca de Microsoft se considera un acierto por parte de Asha Sharma y la ejecutiva no tardó en presumir la relación con el estudio que podría ir más allá de OD y PHYSINT.

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Asha Sharma se reúne con Hideo Kojima y habla sobre el futuro

Asha Sharma, la jefa de XBOX, es la ejecutiva del momento en la industria de los videojuegos luego de aprovechar la pifia de PlayStation e iniciar una relación con Kojima Productions.

Ahora, Microsoft cuenta con los 2 proyectos de Hideo Kojima. OD, que se describe como un juego de terror con elementos nunca antes vistos en el gaming y PHYSINT, un nuevo título de espionaje que se considera el sucesor de Metal Gear Solid.

Al tratarse del fichaje del momento, Asha Sharma no tardó en realizar su primera visita a Kojima Productions donde se reunió con el creativo japonés.

En su publicación en redes sociales, la ejecutiva aseguró que platicó con Hideo Kojima sobre OD, PHYSINT y el futuro después de ambos títulos, o sea que la intención es a largo plazo.

Working day with @HIDEO_KOJIMA_EN and team on OD, PHYSINT and the future. https://t.co/RQFdMNtCIx — ASHA (@asha_shar) September 14, 2026

Kojima y la diferencia de sus fotos con Hermen Hulst de PlayStation

Tras la reunión entre Asha Sharma y Hideo Kojima, las reacciones no se hicieron esperar y el columnista Genki hizo una comparativa de la misma foto en Kojima Productions, pero hace unos años con la visita de Hermen Hulst, jefe de PlayStation Studios y director de Sony Interactive Entertainment en el ala creativa.

En la imagen, el creativo japonés y el directivo se notan serios y apenas sonríen. En la foto con Asha Sharma, ambos se carcajean tras una broma.

En su momento, Hermen Hulst presumió el apoyo que PlayStation Studios daría a Kojima Prodictions para el desarrollo de PHYSINT, incluyendo acceso a Decima Engine y al brazo cinematográfico de la compañía con Sony Pictures y Columbia Pictures.

Kojima Productions PHYSINT before and after pic.twitter.com/noqB2HP9Ql — Genki✨ (@Genki_JPN) September 14, 2026

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