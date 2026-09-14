Dragon Ball Super: Beerus es fácilmente uno de los estrenos más esperados por los fanáticos del anime, pues se trata del remake de la serie de 2015. Sus responsables rompieron el silencio y ya confirmaron la fecha de estreno, y además revelaron que algunos fanáticos podrán ver el primer episodio antes de su debut oficial.

Eso será posible gracias a un evento especial que se llevará a cabo a principios de octubre. Los organizadores ya compartieron todo el contenido que estará presente en el stand temático, y dieron a conocer todas las recompensas y los regalos que los asistentes podrán obtener al participar en actividades y cumplir ciertos requisitos.

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El primer episodio de Dragon Ball Super: Beerus se proyectará antes del estreno

A principios de este año, Toei Animation y Bandai Namco celebraron el Dragon Ball Genkidamatsuri, un evento que formó parte de las celebraciones por el 40.° aniversario de la obra de Akira Toriyama. Durante la convención, se compartieron más detalles sobre los próximos proyectos de la franquicia.

En la conferencia, se mostró el primer vistazo a Dragon Ball Super: Beerus, una reinterpretación de la serie de 2015. Esta nueva versión presentará una animación de mejor calidad, cambios narrativos, escenas nunca antes vista y otros ajustes. En aquel entonces, se confirmó que el lanzamiento tendría lugar en otoño de 2026.

A inicios de septiembre, y tras meses de silencio, Toei Animation finalmente confirmó que el remake debutará el próximo 11 de octubre de 2026 en Japón, sin una fecha aún oficial para Estados Unidos, Latinoamérica y otras regiones. Se espera que la serie también se emita en servicios de streaming, pero se desconoce cuáles serán en Occidente.

Como parte del anuncio, la casa de animación compartió un nuevo trailer que confirmó que también se readaptarán los arcos de la Resurrección de Freezer y el Torneo de Champa. Adicionalmente, se reafirmó que el anime estará presente en la próxima Comic-Con de Nueva York, que se llevará a cabo del 8 al 11 de octubre.

Ya sabíamos que Dragon Ball Super: Beerus tendría su propio panel en la convención estadounidense, pero ahora los organizadores del evento compartieron nuevos detalles. Así pues, se confirmó que los asistentes tendrán la oportunidad de disfrutar una función especial de la serie animada.

Según el anuncio oficial, el panel de la franquicia dará comienzo el jueves 8 de octubre de 2026 a las 12:00 PM, hora local. Como parte de la presentación, se estrenará de forma anticipada el primer episodio del próximo anime de la franquicia. Se desconoce si el capítulo debutará con voces al japonés o si tendrá doblaje al inglés.

El primer episodio de Dragon Ball Super: Beerus se estrenará primero en un panel especial de la NYCC el próximo 8 de octubre

Asistentes de la Comic-Con de Nueva York recibirán recompensas de Dragon Ball Super

Los asistentes de la NYCC que formen parte de esta y otras actividades podrán conseguir obsequios exclusivos, como una cadena con el arte oficial de Dragon Ball Super: Beerus. Y sí, la transmisión del primer episodio del remake es apenas una de las actividades que estarán disponibles durante la convención.

Las personas que visiten el panel para ver el episodio de la serie animada también recibirán una toalla y una carta para el juego Dragon Ball Super Card Game Fusion World, así como una diadema con forma del cabello de Goku. El comunicado afirma que es necesario registrarse en el sitio web de la Comic-Con de Nueva York para ingresar.

Si bien el gran protagonista del evento será Dragon Ball Super: Beerus, también habrá contenido relacionado con otros proyectos de la franquicia. En el stand, los asistentes podrán jugar un demo especial de Dragon Ball Xenoverse 3, la nueva entrega de la popular saga de lucha. Los fanáticos que prueben el título recibirán gratis un cordón exclusivo.

El comunicado confirma que se realizará una dinámica donde los asistentes podrán obtener una recompensa por visitar todas las zonas del evento. Quienes participen, obtendrán una hoja de registro. Así pues, será necesario presentar los documentos en cada área para obtener una insignia y, tras colocar las 5, se otorgará una insignia especial de Goku Super Saiyajin Dios.

Por último, los asistentes de la NYCC podrán explorar el stand para comprar figuras exclusivas de SHFiguarts, ver una demostración del juego de cartas Fusion World, participar en un taller de ensamblaje de modelos de plástico y mucho más.

Dragon Ball Super: Beerus estará presenta en la Comic-Con de Nueva York con regalos exclusivos y otras sorpresas para los fans

Pero cuéntanos, ¿viajarás para asistir al evento? ¿Qué opinas de esta iniciativa? ¿Te emociona el estreno del nuevo anime? Déjanos leerte en los comentarios.

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