Desde la salida de Katsuhiro Harada y Kohei “Nakatsu” Ikeda de Bandai Namco, el futuro de Tekken 8 se volvió incierto. Ambos directores conocían la franquicia mejor que nadie, pero a pesar de que ya no forman parte del equipo detrás de Tekken 8, Bandai Namco sigue apostando por el crecimiento del juego de peleas.

Uno de estos caminos que surgen a partir de Tekken 8 es TEKKEN! CARTOON, una serie de cortos animados que convierten a los emblemáticos personajes de la franquicia en versiones deformadas que recuerdan el estilo de las series de Cartoon Network.

Menos golpes, más humor

La noticia se dio a conocer a través de un teaser que apela a la nostalgia, publicado en las redes sociales de Tekken. En el video, el encargado encuentra un juego misterioso mientras realiza el inventario. Se trata de TEKKEN! Cartoon, un juego de PlayStation 2 que al arrancar nos deja ver el video promocional.

En el avance podemos ver a Kuma, Yoshimitsu, Alisa Bosconovitch, Paul Phoenix y Kazuya Mishima. Además de usar algunos de sus ataques más emblemáticos, los peleadores muestran un diseño colorido y caricaturizado. Con esto nos dejan claro que se tratará de un proyecto lleno de humor que deja atrás el estilo realista que caracteriza a la saga.

TEKKEN! Cartoon será una serie de cortos animados que probablemente se compartirán en redes sociales como YouTube, Instagram y X. Por ahora, Bandai Namco no ha dado mucha información al respecto; eso incluye la fecha de estreno o la duración de los videos. Lo único que nos sugiere la publicación en X es seguir pendientes de las redes sociales para futuras noticias.

El proyecto cuenta con la participación del ilustrador y animador Amehiro, quien está a cargo del diseño de personajes y la animación, mientras que la producción está supervisada por Tekken Project.

A pesar de que fue un anuncio breve, algunos foros y espacios dedicados a la discusión de diversos temas abrieron debate sobre el parecido de TEKKEN! Cartoon con Teen Titans Go! y otras caricaturas. Aunque la respuesta fue dividida, muchos usuarios creen que esta podría ser una forma divertida de expandir el universo de Tekken.

Will this fight end in a draw?🖌️



Your favorite #TEKKEN characters are coming out of the ring and into the cartoon world! Keep an eye on our socials for more news about the TEKKEN! CARTOON#TEKKENCARTOON pic.twitter.com/sz93CzJzPR — TEKKEN (@TEKKEN) June 26, 2026

¿Qué te parece este proyecto? ¿Crees que esta animación será bien recibida por los fans de Tekken? No olvides dejar tus respuestas e inquietudes en la caja de comentarios.

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