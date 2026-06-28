¡Sorpresa! Los personajes de Tekken 8 se convierten en caricaturas en Tekken! CartoonPor Fernando Salinas el
Bandai Namco nos sorprendió con una serie de cortos animados basada en una de sus franquicias más importantes
Desde la salida de Katsuhiro Harada y Kohei “Nakatsu” Ikeda de Bandai Namco, el futuro de Tekken 8 se volvió incierto. Ambos directores conocían la franquicia mejor que nadie, pero a pesar de que ya no forman parte del equipo detrás de Tekken 8, Bandai Namco sigue apostando por el crecimiento del juego de peleas.
Uno de estos caminos que surgen a partir de Tekken 8 es TEKKEN! CARTOON, una serie de cortos animados que convierten a los emblemáticos personajes de la franquicia en versiones deformadas que recuerdan el estilo de las series de Cartoon Network.
Menos golpes, más humor
La noticia se dio a conocer a través de un teaser que apela a la nostalgia, publicado en las redes sociales de Tekken. En el video, el encargado encuentra un juego misterioso mientras realiza el inventario. Se trata de TEKKEN! Cartoon, un juego de PlayStation 2 que al arrancar nos deja ver el video promocional.
En el avance podemos ver a Kuma, Yoshimitsu, Alisa Bosconovitch, Paul Phoenix y Kazuya Mishima. Además de usar algunos de sus ataques más emblemáticos, los peleadores muestran un diseño colorido y caricaturizado. Con esto nos dejan claro que se tratará de un proyecto lleno de humor que deja atrás el estilo realista que caracteriza a la saga.
TEKKEN! Cartoon será una serie de cortos animados que probablemente se compartirán en redes sociales como YouTube, Instagram y X. Por ahora, Bandai Namco no ha dado mucha información al respecto; eso incluye la fecha de estreno o la duración de los videos. Lo único que nos sugiere la publicación en X es seguir pendientes de las redes sociales para futuras noticias.
El proyecto cuenta con la participación del ilustrador y animador Amehiro, quien está a cargo del diseño de personajes y la animación, mientras que la producción está supervisada por Tekken Project.
A pesar de que fue un anuncio breve, algunos foros y espacios dedicados a la discusión de diversos temas abrieron debate sobre el parecido de TEKKEN! Cartoon con Teen Titans Go! y otras caricaturas. Aunque la respuesta fue dividida, muchos usuarios creen que esta podría ser una forma divertida de expandir el universo de Tekken.
¿Qué te parece este proyecto? ¿Crees que esta animación será bien recibida por los fans de Tekken? No olvides dejar tus respuestas e inquietudes en la caja de comentarios.
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