Los fanáticos de SPY x FAMILY tienen motivos para emocionarse, pues la popular franquicia de anime continuará con nuevos proyectos. Durante un evento especial celebrado en Japón, sus responsables confirmaron que la historia de la familia Forger seguirá adelante con una cuarta temporada, además de revelar que una nueva película también está en camino.

El anuncio se realizó durante el evento SPY x FAMILY ANIME EXTRA MISSION II, donde las cuentas oficiales de la serie compartieron las primeras noticias sobre el futuro del anime. De acuerdo con la información presentada, la cuarta temporada ya se encuentra en producción y tiene previsto su estreno para 2027.

Para acompañar la revelación, se presentó una nueva imagen promocional en la que aparecen Loid, Yor y Anya Forger durante una salida familiar.

Aquí lo puedes ver:

SPY x FAMILY también tendrá una segunda película

La cuarta temporada no será la única novedad para los seguidores de la franquicia. Durante el mismo evento se confirmó que SPY x FAMILY tendrá una segunda película, la cual llegará a los cines de Japón en algún momento de 2027.

Por ahora, no se compartieron detalles sobre su argumento, posibles personajes o integrantes del equipo creativo que estarán detrás del proyecto. Lo mismo ocurre con la nueva temporada, pues sus responsables prometieron revelar más información sobre ambas producciones próximamente.

Cabe recordar que la primera temporada del anime debutó en 2022, mientras que la segunda llegó en 2023. Posteriormente, la tercera temporada se transmitió a finales de 2025. Ahora, la franquicia demuestra que todavía tiene mucho que contar sobre las misiones de Loid, los secretos de Yor y las ocurrencias de Anya.

¿Dónde ver SPY x FAMILY?

Si todavía no conoces esta historia o quieres ponerte al corriente antes del estreno de los nuevos episodios, puedes encontrar el anime en Crunchyroll.

Te recordamos que el anime sigue la historia de Loid Forger, un espía conocido como “Twilight” que recibe la misión de infiltrarse en una prestigiosa escuela para acercarse a un importante político. Para conseguirlo, debe formar una familia falsa y adopta a Anya, una niña que puede leer la mente, además de casarse con Yor, una asesina profesional que oculta su verdadera identidad.

Con una cuarta temporada y una segunda película en camino, ¿te emociona el regreso de la familia Forger? ¿Qué esperas ver en sus próximos proyectos? Cuéntanos en los comentarios.

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