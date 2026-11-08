LO QUE DEBES SABER:

NVIDIA está investigando un posible caso de espionaje de alto nivel que involucra a su director general, Jensen Huang, tras informes sobre su aventura extramarital

Jensen Huang admitió tener una relación con Alice Huang de Megaspeed, un cliente importante de NVIDIA, quien supuestamente está vinculada con la inteligencia china

La junta de NVIDIA ha iniciado una investigación independiente, priorizando la seguridad nacional y económica de Estados Unidos

Jensen Huang se ha disculpado públicamente con su familia y colegas, expresando su compromiso de cooperar con la investigación y recuperar la confianza

NVIDIA, la multimillonaria compañía especializada en tecnología GPU e inteligencia artificial, está por entrar en el ojo del huracán por un hecho tan simple, como curioso, de su director general Jensen Huang. Una relación extramarital podría convertirse en escenario de un conflicto internacional a nivel empresarial y hasta político.

Este fin de semana, la empresa norteamericana, actualmente la segunda más valiosa del mundo solo por debajo de Apple, reconoció que hay elementos suficientes para iniciar con una investigación interna sobre un caso de espionaje del más alto nivel contra su director.

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NVIDIA anuncia investigación interna hacia su director general

La atención sobre NVIDIA dejó de estar por un momento en sus planes de GPU para el futuro y lo que sucederá con sus avances tecnológicos y distribución para centros de datos de IA, así como para el usuario final.

La compañía publicó un comunicado en su sitio oficial donde informa sobre el inicio de una investigación interna e independiente sobre un supuesto caso de espionaje en contra de su director general, Jensen Huang.

Al respecto, la empresa señala:

“El Consejo de NVIDIA está iniciando una investigación independiente a la luz de recientes informes que indican que el fundador y CEO Jensen Huang ha sido objetivo de un esfuerzo de inteligencia extranjera.

Un comité de directores independientes, asistido por un fiscal independiente externo, supervisará la investigación.

El Consejo prioriza la seguridad nacional y económica de Estados Unidos, que es fundamental para los intereses de NVIDIA y sus accionistas.

Aunque la Junta no tiene motivos para creer que se hayan comprometido secretos de seguridad nacional o NVIDIA, la investigación de la Junta examinará toda la información disponible.

Jensen apoya plenamente la revisión y se ha comprometido a cooperar con ella.

La Junta confía en Jensen y en su equipo directivo, y proporcionará más actualizaciones según corresponda".

We just issued a press release from our board of directors. Read the release: https://t.co/W9yXWJzbkk — NVIDIA Newsroom (@nvidianewsroom) November 8, 2026

La aventura de Jensen Huang que tiene a NVIDIA en el ojo del huracán

Jensen Huang - director general de NVIDIA

Hace unos días, reportes de The New York Times, Financial Times y Bloomberg, revelaron información sobre una supuesta infidelidad de Jensen Huang, director general de NVIDIA, que trascendería más allá de lo marital.

Según la información, el directivo tuvo una relación con la ejecutiva Alice Huang de la empresa de Singapur Megaspeed, la cual es uno de los principales clientes de chips de NVIDIA a nivel mundial.

Servicios de inteligencia de EUA encontraron que Alice Huang mantiene relación con el Ministerio de Seguridad Estatal de China realizando laboras de espionaje del más alto nivel. De esta forma, el país asiático habría obtenido información importante sobre el director general de NVIDIA y sobre las operaciones de la empresa.

Alice Huang con Jensen Huang: la ejecutiva es acusada por el gobierno de EUA de ser una espía de China

Este domingo, Jensen Huang publicó un comunicado en el que acepta la relación extramarital con Alice Huang, y deja todo en manos de la investigación interna que realizará la compañía para determinar si se brindó información comprometedora a nivel empresarial, tecnológico y de seguridad nacional para EUA:

“A mi esposa y familia: los quiero. Sé que una disculpa no puede deshacer lo que he hecho. Espero que nuestra familia sane y que, con el tiempo, pueda recuperar tu confianza.

A mis colegas en NVIDIA, incluidos aquellos con quienes he trabajado durante décadas, y a nuestro consejo, socios y accionistas de todo el mundo: merecen algo mejor de mi parte. Liderar NVIDIA es el privilegio de mi vida. Mi responsabilidad es servirles y ser digno de su confianza. No he cumplido con esa responsabilidad. Estoy totalmente comprometido con NVIDIA y trabajaré para recuperar su confianza.

En relación con las preocupaciones de seguridad nacional planteadas en los informes de prensa, el Consejo de Administración de NVIDIA ha iniciado una investigación independiente. Apoyo la investigación y cooperaré plenamente. Amo a nuestro país y nuestra empresa. Estoy comprometido con proteger NVIDIA y apoyar la seguridad nacional de Estados Unidos. Estoy orgulloso y agradecido de ser estadounidense.

Mi familia no tiene ninguna responsabilidad por mis decisiones. por favor, respeten su privacidad".

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