Grand Theft Auto VI, posiblemente el juego más esperado de la última década, debutará a mediados de este mes.. Quizás con la intención de crear la experiencia más inmersiva, Sony decidió lanzar una serie de artículos de hardware para la familia PlayStation 5 durante noviembre. Tristemente, uno de estos productos sufrió un retraso indefinido.

Debido a que el accesorio se quedó sin fecha de lanzamiento oficial, todo parece indicar que se perderá por completo el próximo debut de GTAVI. Mientras tanto, la compañía japonesa explicó el motivo por el que decidió cambiar su cronograma de lanzamiento y ofreció disculpas a los fanáticos por los inconvenientes.

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Sony cancela el nuevo PlayStation Pulse Elevate

En septiembre del año pasado, Sony presentó su nueva línea de artículos enfocados en audio. Uno de los accesorios que más dio de qué hablar fueron los Pulse Elevate, un par de altavoces inalámbricos compatibles con PlayStation 5, PS5 Pro y PS Portal. Tales bocinas también se podrían conectar en PC y Mac, así como en teléfonos móviles a través de Bluetooth.

Los PlayStation Pulse Elevate se anunciaron junto con los auriculares inalámbricos Pulse Elite y los audífonos inalámbricos Pulse Explorer; sin embargo, los fanáticos deberán esperar más para hacerse con las nuevas bocinas oficiales de Sony.

De forma sutil y sin hacer mucha faramalla al respecto, la compañía japonesa confirmó un retraso indefinido que afecta directamente a las bocinas, las cuales iban a debutar originalmente el jueves 12 de noviembre de 2026. Esto quiere decir que los nuevos hardware de sonido se quedaron sin fecha de lanzamiento a pocos días de su estreno.

La casa de PlayStation explicó que, durante las pruebas de control de calidad, se encontró un inconveniente con la producción de los Pulse Elevate. En consecuencia, se tomó la decisión de retrasar el lanzamiento. El tiempo extra permitirá a los responsables corregir la falla en cuestión y ofrecer un producto que esté a la altura de las expectativas.

“Como parte de nuestras pruebas de calidad continuas de los altavoces Pulse Elevate, detectamos un problema de producción y decidimos retrasar su lanzamiento. Este tiempo adicional nos permitirá garantizar que el producto ofrezca la experiencia que habíamos previsto para nuestros usuarios. Ofrecemos disculpas por la demora y agradecemos su paciencia y comprensión”, se lee en el comunicado oficial.

Sony no proporcionó una próxima ventana de lanzamiento, así que se desconoce cuándo se pondrán a la venta. Ante la falta de información concisa, parece que el inconveniente es grave y podría causar que los fans tengan que esperar días, semanas e incluso meses para adquirir estos nuevos artículos.

Sony retrasa el nuevo PlayStation Pulse Elevate, y el hardware no estará listo para GTAVI

PlayStation acompañará el lanzamiento de Grand Theft Auto VI con nuevo hardware oficial

Por ahora, se desconoce cuántas unidades se fabricaron antes de que se hiciera oficial el cambio en la fecha de estreno y cómo podría afectar el problema a los altavoces existentes. Tampoco está del todo claro qué sucederá con los pedidos anticipados de los jugadores.

Sin duda, es una completa pena que los fans que esperaban jugar Grand Theft Auto VI con los nuevos PlayStation Pulse Elevate se quedarán con las ganas. Estos altavoces inalámbricos tienen un costo de $219.99 USD. El lanzamiento está previsto para países selectos, como Estados Unidos, Francia, España, Reino Unido y Portugal. Por ahora, México y otras regiones de Latinoamérica no forman parte de la primera ronda.

Si bien las bocinas se perderán el estreno del videojuego de Rockstar Games, Sony sí lanzará otros productos en las próximas semanas. Quizás el más importante es el nuevo PlayStation 5 Midnight Black, una versión más económica y accesible de la Digital Edition de la consola next-gen. Esta variante estará disponible por $399.99 USD, pero sólo se venderá en Japón.

Por otra parte, la compañía prepara el lanzamiento de los PlayStation Pulse, auriculares inalámbricos compatibles con PS5. Este accesorio se pondrá a la venta el 19 de noviembre de 2026; así es, el mismo día que GTAVI.

Sony lanzará nuevo hardware para PS5 durante el lanzamiento de Grand Theft Auto VI

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