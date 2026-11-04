Dragon Ball se mantiene como una de las series más queridas por los fanáticos de Japón y otros países. La franquicia regresó a la TV con un nuevo anime, y hace poco también volvió al mundo del manga gracias al estreno de una obra especial en el que participó el mismísimo Toyotaro, escritor e ilustrador del cómic de Dragon Ball Super.

El manga presenta una historia completamente original en la que Goku y Vegeta se enfrentan otra vez en una batalla inédita. Estamos ante un producto 100% oficial que forma parte de un lanzamiento más grande, pero lo importante es que también marca el regreso del aprendiz y colaborador de Akira Toriyama a la franquicia.

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Toyotaro dibuja un nuevo manga de Dragon Ball

Recordemos que el 20 de marzo de 2024 se publicó el capítulo 103 del manga oficial de Dragon Ball Super, que marcó el final de la adaptación del arco de Super Hero. En febrero de 2025, se estrenó el episodio 104, que presentó una historia autoconclusiva protagonizada por Goten y Trunks.

Ya pasó más de un año desde que se lanzó el último episodio del cómic de Dragon Ball Super, y los fanáticos temen lo peor. En medio de esta incertidumbre, Toyotaro anunció en marzo de este año que colaboraría en la realización de un manga original que debutaría a finales de 2026.

El manga en cuestión forma parte de Dragon Ball S.H.Figuarts Collection, un libro especial a todo color que repasa la historia de la popular serie de figuras coleccionables basadas en la franquicia de Toei Animation y Shueisha. Este volumen se lanzó a finales de octubre, y ya está disponible para su compra en Japón.

Lo que vale la pena mencionar es que el libro incluye un manga breve de 3 páginas dibujado por el aprendiz de Akira Toriyama. Pero antes de que los fanáticos crean que estamos ante una continuación directa de Dragon Ball Super, es importante aclarar que este nuevo lanzamiento presenta una historia paralela sin relación a la obra principal.

El cómic, que hace gala de ilustraciones a color, muestra un enfrentamiento entre Goku y Vegeta. Lo divertido es que se nos revela que la batalla en cuestión es una pelea de juguetes, pues es Toyotaro quien juega con las figuras de colección. Efectivamente, el mangaka se dibujó a sí mismo e incluso se representó con su icónico avatar.

Naturalmente, el manga tiene como objetivo ser un punto de venta para invitar a los fanáticos a comprar el libro Dragon Ball S.H.Figuarts Collection. Es por eso que Goku aparece con un traje especial, que rinde homenaje a la famosa ilustración de Akira Toriyama que se publicó en la revista Weekly Shonen Jump en aquel 1989.

El volumen también pretende celebrar el hecho de que la línea de coleccionables S.H.Figuarts de Dragon Ball ya cuenta con 200 lanzamientos. Es por eso que el paquete incluye una figura de Goku con piezas intercambiables, múltiples accesorios y articulaciones móviles. Los fanáticos ya pueden comprar el libro y el manga en Japón, pero se desconoce si habrá un lanzamiento internacional.

El libro oficial Dragon Ball S.H.Figuarts Collection incuye un manga especial de 3 páginas creado por el mangaka Toyotaro

El futuro del manga de Dragon Ball Super es incierto

El más reciente número de la revista V-Jump confirma que el manga oficial de Dragon Ball Super continuará en pausa, y por ahora se desconoce si hay planes para retomar la serialización mensual en lo que resta de 2026 o 2027.

La reciente publicación del libro Dragon Ball S.H.Figuarts Collection es un recordatorio más de que Toyotaro sigue involucrado con la franquicia. El mangaka también publicó la semana pasada una ilustración en la que rinde homenaje a uno de los personajes menos conocidos de la obra.

Sin embargo, todo parece indicar que el manga de Dragon Ball Super no volverá pronto. Si bien Toyotaro ya se mostró dispuesto a retomar la publicación mensual del cómic, Shueisha guarda silencio sobre un posible regreso. Tampoco ayuda el hecho de que la franquicia brillará por su ausencia en la próxima Jump Festa 2027 de diciembre.

A inicios de noviembre de 2026, se reportó que la editorial japonesa también eliminó la presencia de la serie en el Jump Original Art World, el stand que el que se exhibe arte original de las series que se publican en las revistas de la compañía.

Toda esta situación hizo creer a los fanáticos que el manga podría publicarse de forma independiente bajo la supervisión de Akio Iyoku, director Capsule Corporation Tokyo y uno de los principales productores del anime. Al respecto, la serie animada adaptará el arco de la Patrulla Galáctica, escrito principalmente por Toyotaro. Se espera que el debut tenga lugar en 2027.

Toyotaro dibujó su avatar oficial en el nuevo manga promocional de Dragon Ball

Pero cuéntanos, ¿te gustó el manga especial? ¿Crees que el cómic de DBS regresará pronto? Déjanos leerte en los comentarios.

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