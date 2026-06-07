Ya sabíamos la identidad de algunos de los juegos que estarían en el XBOX Games Showcase 2026, como Halo y Gears of War: E-Day. Afortunadamente, también hubo lugar para sorpresas muy emocionantes. Esto último lo decimos porque durante el evento en vivo se mostró el primer adelanto de Spyro: A Realm Beyond.

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Confirman Spyro: A Realm Beyond, la nueva entrega de la saga

Así es, la franquicia de aventuras protagonizada por el dragón más famoso de la industria del gaming está de vuelta con una aventura completamente inédita. Aunque la fecha de lanzamiento permanece como un gran misterio, ya conocemos los primeros detalles de esta nueva propuesta.

El desarrollo de Spyro: A Realm Beyond corre una vez más por parte de Toys for Bob, el estudio que trabajó en la trilogía remasterizada de la franquicia y los relanzamientos de los primeros 3 títulos de Crash Bandicoot.

Esta nueva entrega presentará un nuevo diseño para el protagonista, y expandirán el mundo de la franquicia con nuevos escenarios y mecánicas completamente inéditas. Por ejemplo, y por primera vez en la historia de la franquicia, el dragón podrá volar, lo que abre un nuevo abanico de posibilidades.

“En Spyro: A Realm Beyond, Spyro experimentará la libertad del verdadero vuelo de dragón. Es pequeño, pero poderoso, así que tuvimos que realizar muchos experimentos diferentes para explorar cómo podría ser ágil y a la vez muy fuerte al abrirse paso activamente por el aire”, comentó el director Paul Yan.

En Spyro: A Realm Beyond, el protagonista podrá volar libremente por primera vez

¿Cuándo llegará Spyro: A Realm Beyond a las tiendas?

Una vez más, estamos ante un proyecto que carece de fecha de lanzamiento. Lo único que sabemos con certeza es que estará disponible para su compra en algún momento de la próxima primavera de 2027.

Eso sí, Toys for Bob ya confirmó que Spyro: A Realm Beyond tendrá un debut multiplataforma, lo que significa que estará disponible para XBOX Series X|S, PC (vía Microsoft Store y Steam), PlayStation 5 y Nintendo Switch 2.

Los suscriptores de Xbox Game Pass y PC Game Pass estarán felices de saber que la nueva entrega de la franquicia será un estreno de día 1, así que se podrá descargar desde el primer momento sin costo adicional. Y sí, será compatible con el programa Xbox Play Anywhere.

Puedes ver el primer avance oficial de Spyro: A Realm Beyond a continuación:

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