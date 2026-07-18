Marathon es una apuesta importante para Bungie. Se trata de su proyecto más reciente tras la era de Destiny, pero las condiciones alrededor lo han convertido en el título que podría definir el futuro de la compañía.

Prácticamente, Bungie se juega su permanencia con este shooter de extracción y hasta ahora los resultados son irregulares.

La tensión se siente y hoy se anunció un cambio inesperado. El director del juego, Joseph Ziegler, anunció su salida de la compañía.

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Joseph Ziegler, director de Marathon, se va de Bungie

Por medio de una publicación en X, Joseph Ziegler, director de Marathon, anunció su salida de Bungie. No se trata de una despedida antes de tiempo, pues el desarrollador reveló que hoy es su último día en la compañía.

Ziegler no reveló la razón de su salida de Bungie, pero señaló que se dirige hacia un nuevo proyecto fuera de la empresa.

"Solo quiero decir un profundo y sincero gracias a todos ustedes por apoyarme a mí y a Marathon en nuestra sinuosa misión de llevar una oscura y aterradora frontera de supervivencia espacial a su pantalla“.

Hey everyone I've got a bit of an announcement to make. Today, Friday 7/17, will be my last day at Bungie and I'll be passing the torch of Game Director to the very capable and amazing hands of Del Chafe III, who will guide the game forward alongside the Creative Director Julia… — Ziegler (@Ziegler_Dev) July 17, 2026

¿Qué pasará con Marathon? ¿El shooter tiene futuro?

En medio de la sorpresa por el anuncio, Joseph Ziegler reveló que la dirección del shooter de extracción queda en manos de Del Chafe III y Julia Nardin.

Ambos creativos son, a partir de hoy, los nuevos directores del juego por lo que se considera que seguirá con vida y pronto tendrá actualizaciones.

"Ambos han estado operando en una fuerte capacidad de liderazgo para el equipo y están listos para guiar Marathon hacia el próximo capítulo con un futuro aún mejor y más brillante. Estoy orgulloso de ellos y estoy emocionado por verlos al mando del futuro de este loco pequeño mundo que hemos creado juntos. La misión continuará de maneras nuevas y sorprendentes, así que estén atentos a lo que este equipo tiene preparado para ustedes“.

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