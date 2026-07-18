Aunque lo tradicional en la industria de los videojuegos es la toma de decisiones de forma unilateral, el pasar de los años y los cambios en las formas de comunicación acercaron a las compañías con la comunidad. De ahí que cada vez haya más procesos de retroalimentación.

Por lo general, esto se da en una Beta, no en foro dedicado. Sin embargo, XBOX dio un paso adelante con su foro oficial de sugerencias y quejas y una de las compañías más grandes del gaming también fue en esa dirección.

Se trata de Electronic Arts, cuyo sello deportivo tratará de arreglar una de sus franquicias más polémicas con la ayuda de los fans.

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EA Sports abre foro oficial para tratar de arreglar esta franquicia deportiva

Una de las franquicias deportivas de nicho en el gaming es NHL. Sabemos que el hockey sobre hielo no es un deporte de masas, pero cuenta con un público fiel y apasionado.

Año con año, EA Sports lanza la entrega anual de la franquicia, pero los fans piensan que los desarrolladores cayeron en la mediocridad y las entregas recientes no están a la altura de las expectativas.

Mejorar o morir, esa es la idea. EA Sports anunció el lanzamiento del Portal de Comentarios de NHL donde los jugadores podrán dar su opinión sobre uno de los modos de juego de NHL 27 con el que los creativos buscan conquistar al público.

Connected Franchise is not a one-and-done feature for us.



That’s why today we’re opening the NHL Feedback Portal: a dedicated place to tell us about your Connected Franchise experience and what matters most to you.



We also want you to sign up for the #NHL27 Community Playtest… pic.twitter.com/TqZ0k7evdW — EA SPORTS NHL (@EASPORTSNHL) July 17, 2026

Los fans podrán opinar sobre el nuevo modo Connected Franchise de NHL 27

De acuerdo con la información oficial, el portal para la comunidad quiere saber su opinión, quejas y sugerencias para el nuevo modo Connected Franchise que debutará en NHL 27.

Este modo unirá a 32 jugadores en línea para que hagan su propia liga con el mismo número de equipos. También tendrán funciones de comisionado para acordar las reglas de la temporada.

Según EA Sports, el portal estará abierto durante todo el ciclo de NHL 27, por lo que los jugadores podrán dar sus sugerencias y opinar sobre los cambios y actualizaciones que habrá en el año.

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