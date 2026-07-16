Los propietarios de Nintendo Switch 2 siguen recibiendo más juegos para ampliar su biblioteca. Ahora, uno de los JRPG mejor recibidos de los últimos años acaba de llegar a la consola con una nueva versión digital, pero su estreno también vino acompañado de una decisión que ya está generando críticas entre la comunidad.

Aunque muchos esperaban una transición sencilla desde la versión de Nintendo Switch, Square Enix confirmó que quienes ya poseen el juego tendrán que volver a comprarlo si desean jugarlo en la nueva plataforma. Además, tampoco podrán conservar el progreso de su partida.

Star Ocean: The Second Story R llega a Nintendo Switch 2 con una importante limitación

Square Enix lanzó oficialmente Star Ocean: The Second Story R para Nintendo Switch 2 mediante la eShop. El aclamado remake ya puede adquirirse en la consola, ofreciendo la misma aventura que conquistó a los fanáticos del género con varias mejoras de calidad de vida.

Sin embargo, la compañía confirmó que esta edición no cuenta con una ruta de actualización para quienes compraron el juego en Nintendo Switch. En otras palabras, será necesario adquirir nuevamente el título si desean disfrutarlo en el nuevo hardware.

La situación es todavía más decepcionante para algunos jugadores porque tampoco existe compatibilidad para transferir los datos de guardado. Esto significa que incluso quienes decidan comprar la nueva versión deberán comenzar la aventura desde el principio.

Un JRPG clásico que luce mejor que nunca

Para quienes nunca probaron el título, Star Ocean: The Second Story R es un remake del clásico JRPG que combina personajes en pixel art con escenarios tridimensionales mediante un llamativo estilo visual conocido como HD-2D o 2.5D.

Además de conservar la historia original, esta edición incorpora combates renovados, voces completas en japonés e inglés, música original y arreglada, viaje rápido y otras mejoras que modernizan la experiencia sin perder la esencia del lanzamiento original.

Gracias a estas novedades, el juego fue bien recibido tanto por veteranos de la saga como por nuevos jugadores, consolidándose como una de las mejores reinterpretaciones de un RPG clásico realizadas por Square Enix.

Aun así, la ausencia de una actualización de pago o gratuita y la imposibilidad de trasladar las partidas guardadas podrían desanimar a quienes ya invirtieron decenas de horas en la versión de Nintendo Switch y esperaban dar el salto a Nintendo Switch 2 sin perder su progreso.

¿Comprarás Star Ocean: The Second Story R para Nintendo Switch 2? ¿Crees que Square Enix debió ofrecer una actualización o transferencia de partidas? Cuéntanos en los comentarios.

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