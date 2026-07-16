Aunque un sector de la comunidad de jugadores se opone a la eliminación del formato físico, también es cierto que la decisión y las tendencias pasan por las grandes compañías. Desde el anuncio de PlayStation, la mira se puso sobre las tiendas minoristas, pero una de las más importantes acaba de cimbrar a la industria.

GameStop, la cadena de tiendas de videojuegos y productos relacionados, no se opone al retiro del formato físico.

Tal como lo puedes leer. Recientemente, su director general aseguró que esta situación es “irrelevante” para su negocio y esa declaración tendrá impacto en el mercado pues se trata de uno de los pocos pilares que quedan en cuanto a venta de copias físicas.

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El director de GameStop califica como irrelevante la eliminación del formato físico en los videojuegos

Durante una entrevista con Bloomberg, Ryan Cohen, director general de la cadena GameStop, opinó sobre el anuncio de PlayStation y la inminente caída del formato físico en los videojuegos.

Al tratarse de una tienda minorista que nació a partir de la venta de copias físicas, la expectativa es que hubiera algún tipo de oposición. Sin embargo, el directivo dejó claro que no es un tema de interés toda vez que la venta de juegos ya no es el fuerte de su negocio.

Al respecto, declaró:

"No importa en absoluto. El software, antes importaba, pero hoy en día representa menos del 12% del negocio, mientras que los coleccionables aportan más de la mitad. Así que es totalmente, totalmente irrelevante“.

Aunque la polémica por el final del formato físico en el gaming es tema mundial, el jefe de GameStop prefiere concentrar su atención y esfuerzos en la compra de eBay, propuesta que sigue en pie desde hace meses.

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La otra cara de la moneda: la oposición en otras partes del mundo

Mientras el liderazgo de GameStop considera irrelevante la caída del formato físico, en otras partes del mundo se alza la voz para que la industria no ceda ante la imposición del formato digital.

Hace unos días la Asociación de Minoristas de Entretenimiento (ERA) de Reino Unido fijó su postura al respecto y criticaron que las decisiones corporativas estén por encima de los consumidores. No negaron el ascenso del formato digital en el gaming, pero consideran que el jugador debe tener opciones para comprar el juego en el formato que guste.

Asimismo, sentenciaron que eliminar discos no es ninguna forma de progreso y recordaron que la venta de juegos físico todavía se cuenta por millones de copias y de dólares, mientras hay toda una cadena de empleos que lo hacen realidad.

Por su parte, la tienda GAME España aseguró que no se quedarán de brazos cruzados e hicieron un llamado a los jugadores para que defiendan el formato físico pues con la eliminación de cada copia física “perdemos la libertad de disfrutar nuestra afición tal y como queremos”.

La lucha también se libra en el frente político y de representación ciudadana. En México, la diputada Iraís Reyes y el senador Luis Donaldo Colosio de Movimiento Ciudadano, denunciaron a PlayStation por su intención de eliminar el formato físico pues, aseguran, esto dará origen a un monopolio.

Por su parte, David Ingelmo, presidente del Partido Ágora, demandó a Sony Interactive Entertainment España SA por abuso de posición dominante.

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