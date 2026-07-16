Quizás el formato físico en el terreno de los videojuegos está lejos de vivir su mejor momento, pero aún hay miles de jugadores que compran las versiones en discos o cartuchos de sus juegos favoritos. Y claro, los controles y demás accesorios son necesarios para tener una experiencia óptima.

Por suerte, adquirir estos productos será más fácil que nunca, y ni siquiera será necesario salir de casa.

Ir a una tienda minorista para comprar dichos artículos es muy agotador, mientras que los productos pueden demorar días e incluso semanas para llegar a nuestro domicilio al solicitarlos a través de Internet. Pero, ¿qué tal si existiera un servicio que permitiera pedir juegos, mandos y demás artículos como si fueran comida? Esa ya es una realidad.

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GameStop y Uber Eats ya enviarán juegos físicos a las casas de los gamers

Uber es fácilmente una de las plataformas de transporte más populares del mundo, pues permite a los usuarios solicitar un vehículo para trasladarse de un lugar a otro. En 2014, la compañía expandió sus horizontes y lanzó Uber Eats, una aplicación que ofrece servicios de comida a domicilio.

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Uber Eats experimentó su propia evolución, pues pasó de ser un servicio de entrega de alimentos a ofrecer todo tipo de artículos, incluidos productos de belleza, tecnología, objetos para mascotas y mucho más. Ahora, su catálogo acaba de expandirse con una nueva adición: los videojuegos.

Mediante un comunicado de prensa, la compañía anunció una nueva alianza con GameStop, una de las cadenas minoristas de gaming más populares de Estados Unidos. Gracias a este convenio, los usuarios de la aplicación para dispositivos móviles podrán solicitar juegos físicos, consolas y demás artículos a domicilio.

“Incorporar GameStop a Uber Eats fortalece nuestra creciente selección de videojuegos y electrónica, al brindar a los clientes acceso a otro minorista de confianza donde pueden comprar con la rapidez y comodidad que ya conocen de Uber”, comentó Hashim Amin, director de comestibles y venta minorista de la compañía para Norteamérica.

De acuerdo con el anuncio oficial, el servicio de comida ahora perimtirá pedir videojuegos, consolas, accesorios, artículos de colección y otros productos que estén disponibles en las estanterías de la cadena GameStop.

“Ya sea que reemplacen un control antes de una noche de juegos, compren el último lanzamiento o adquieran un regalo de último minuto, los consumidores esperan cada vez más que los artículos esenciales y coleccionables para videojuegos estén disponibles bajo demanda”, afirmó Hashim Amin.

GameStop y Uber Eats unen fuerzas y ya permiten solicitar juegos físicos, consolas y más artículos de gaming

¿Cómo usar el servicio de videojuegos de Uber Eats?

Para solicitar un artículo de la tienda a través de Uber Eats, los usuarios deben seguir una serie de pasos muy sencillos. Lo primero es abrir la aplicación para celulares y dirigirse a la categoría “Comercio minorista” o “Electrónica”. Una vez allí, se debe buscar “GameStop” y seleccionar el artículo que se desean adquirir. Por último, será necesario elegir la hora de entrega y finalizar el pedido.

Este servicio sólo está disponible en Estados Unidos, al menos por ahora. Se desconoce si Uber tiene la intención de expandir esta iniciativa en México y otros países, con cadenas minoristas que operen en dichas regiones.

Aunque es una buena idea, la alianza de Uber Eats con GameStop llega en un momento difícil para el formato en caja. A principios de julio, PlayStation informó que dejará de producir juegos físicos a partir de 2028, y los expertos coinciden en que Microsoft podría seguir los mismos pasos con el próximo Project Helix.

Analistas de la industria también advierten que el fin del formato físico pondrá en jaque a las tiendas minoristas que se dedican a vender juegos. Si bien aún se ofrecerán cajas, éstas sólo incluirán un código de descarga. GameStop y otros establecimientos ahora se dedican principalmente a vender artículos de colección, como figuras Funko Pop!

GameStop y más tiendas corren peligro ante el inminente fin de los juegos físicos

Pero dinos, ¿te gustaría que una iniciativa similar llegue a México? Déjanos leerte en los comentarios.

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