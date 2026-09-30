Gears of War: E-Day está más cerca que nunca, y su acceso anticipado dará inicio en cuestión de horas para todos aquellos que lo reservaron. Si bien hay entusiasmo alrededor de esta precuela, un nuevo reporte generó preocupación en torno al número de ventas vendidas.

Inevitablemente, el éxito o fracaso de este ambicioso proyecto será tema de conversación en los días por venir, pues estamos ante uno de los exclusivos de XBOX Series X|S más importantes del año. Aún es demasiado pronto para saber si lo nuevo de The Coalition superará las metas comerciales, pero un informe ya dio pie a un debate intenso.

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Preventa de Gears of War: E-Day en PC están por detrás de Call of Duty y Wardogs

El nuevo título de Microsoft debutará el 6 de octubre de 2026, pero el acceso anticipado comenzará el 1 de octubre. Para jugar antes del lanzamiento, es necesario reservar alguna de las ediciones premium. Al menos en PC, los datos ya dieron mucho de qué hablar.

De acuerdo con un informe del analista Rhys Elliott de la firma Alinea Analytics, Gears of War: E-Day ya vendió alrededor de 120,000 unidades en Steam, lo que se traduce en unos ingresos de casi $7 millones de dólares. Aunque son números muy envidiables, están por detrás de los de otros lanzamientos importantes.

El experto puntualiza que la serie de The Coalition es de nicho en comparación con Call of Duty, que obtuvo 450,000 ventas en pedidos anticipados. Y si bien la precuela ya vendió más del doble que el malogrado Halo: Campaign Evolved en Steam, está muy por detrás de Wardogs, que despachó cerca de 567,000 unidades en el periodo previo al debut.

Rhys Elliott también señaló que Gears of War: E-Day vendió menos de 20,000 copias en Steam durante las últimas 6 semanas, a pesar de que el acceso anticipado está a la vuelta de la esquina. Aunque la curva de preventa es bastante discreta, parece que empezó a repuntar ligeramente.

El analista se muestra escéptico sobre el lanzamiento del nuevo juego AAA de Microsoft, y afirma que, de forma realista, vender 1 millón de unidades en Steam durante este año parece una meta complicada. También advierte que gran parte de los ingresos en consolas serán absorbidos por XBOX Game Pass, pues el título es un estreno de día 1.

Las estimaciones de Alinea Analytics carecen de confirmación oficial, y deben tomarse con cautela debido a que la firma mantiene en secreto su metodología. Además, se desconoce qué tan bien le va al juego en consolas.

Sea como sea, tendremos una imagen más clara sobre el rendimiento comercial de Gears of War: E-Day después de que arranque el acceso anticipado y tras el lanzamiento formal en octubre.

Gears of War: E-Day ya habría vendido 120,000 unidades en preventa en Steam

Analista advierte que XBOX jamás debió cancelar el port para PS5 de Gears of War

Gears of War: E-Day permaneció en las sombras por muchos meses, pero reapareció este verano durante el XBOX Games Showcase 2026. En la presentación, Asha Sharma confirmó que es un exclusivo permanente en consolas, lo que significa que jamás se lanzará para PS5 o Nintendo Switch 2.

En aquel momento, era una aclaración importante porque había dudas sobre si Microsoft continuaría con su estrategia multiplataforma. Si bien aún hay dudas al respecto y es posible que algunos juegos si den el salto a otros ecosistemas, parece que la compañía poco a poco apostará otra vez por los exclusivos.

Rhys Elliott argumenta que XBOX jamás debió cancelar el rumoreado port para PlayStation 5 de Gears of War: E-Day, pues cree que la versión para la plataforma de Sony habría aportado ingresos adicionales muy necesarios, y explica que la franquicia no es un vende consolas.

Es importante aclarar que, técnicamente, Microsoft jamás confirmó un lanzamiento para PS5; sin embargo, fuentes confiables señalaron que The Coalition trabajaba en un port casi terminado, pero que hubo un cambio de planes y que el proyecto eventualmente se canceló. Esa teoría ganó fuerza después de que XBOX mostró por error el logotipo de PlayStation en una presentación oficial del juego.

A pesar de todas las pistas, los desarrolladores juran y perjuran que una versión para la consola de Sony jamás estuvo en producción.

En una publicación de seguimiento, Rhys Elliott afirmó que recibió amenazas y críticas por parte de un sector de la comunidad después de publicar su reporte inicial. Se defiende de las quejas y mantiene su postura, bajo el argumento de que el modo multijugador de Gears of War: E-Day puede beneficiarse de tener un base de usuarios más amplia.

Se dice que Gears of War: E-Day iba a tener un port para PS5, pero fue cancelado

Pero cuéntanos, ¿planeas jugar la precuela en PC o XBOX? ¿Crees que fue un error cancelar el supuesto port para PS5? Déjanos leerte en los comentarios.

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