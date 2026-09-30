La industria vive momentos complicados, una realidad que afecta a casi todas las compañías por igual. XBOX destaca, pues actualmente se encuentra en un proceso de reestructuración para intentar salvar su negocio. En medio de la incertidumbre, surgieron rumores que afirman que Microsoft podría vender su división de videojuegos.

Pero, ¿eso realmente sucederá? Asha Sharma, quien se convirtió en la jefa de XBOX tras reemplazar a Phil Spencer a principios de este año, habló sobre el tema en una entrevista reciente, e hizo una promesa a los fanáticos que temen por el futuro de la empresa.

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“XBOX no está en venta”, Asha Sharma habla sobre el futuro de la compañía

Para nadie es secreto que el negocio de la división de gaming de Microsoft tuvo mejores días. El XBOX Series X|S siempre enfrentó dificultades para destacarse en tiendas, y los últimos informes trimestrales señalan que las ventas de las consolas se estancaron.

XBOX Game Pass tampoco se encuentra en una situación ideal, pues el servicio tiene problemas para expandirse y alcanzar nuevos suscriptores. El número de miembros disminuyó después de que el programa experimentó un aumento masivo de precio, lo que obligó a la empresa a realizar ajustes en la oferta para reducir el costo.

En medio de esta crisis, surgieron rumores que aseguraron que Microsoft actualmente baraja la posibilidad de vender XBOX, o incluso hacerla una subsidiaria. El reporte inicial provino del medio The Information, que cita 3 supuestas fuentes internas que aseguraron que el gigante tecnológico pretende deshacerse de su división de gaming.

Tampoco ayudó el hecho de que Satya Nadella, actual presidente de Microsoft, aseguraró que es necesario hacer que XBOX sea “un negocio sostenible”, lo que alimentó la idea de una posible separación. Por suerte, los jugadores pueden respirar tranquilos.

Durante una entrevista reciente con The New York Times, Asha Sharma fue tajante y afirmó sin pelos en la lengua que “XBOX no está en venta”. La directora reafirmó su compromiso con el negocio, y señaló que ya analizan diversas posibilidades y estrategias para alcanzar la rentabilidad.

“Haremos todo lo posible para que la empresa tenga éxito, y buscaremos las alianzas adecuadas, el modelo operativo idóneo y todo lo necesario para lograrlo”, afirmó la jefa de la división de videojuegos.

Durante la misma charla, Asha Sharma habló sobre la relación existente entre Microsoft y Sony. La directora reconoce que existe una competencia entre ambas compañías, pero dejó claro que siempre existe la posibilidad de unir fuerzas. “La competencia y la colaboración pueden coexistir”, señaló.

Sobre ese mismo tema, el entrevistador afirmó que la directora debía ofrecer disculpas a PlayStation por haber adquirido PHYSINT, el próximo juego de espionaje desarrollado por Hideo Kojima. Sharma soltó una pequeña risa, y afirmó que está contenta de apoyar al diseñador japonés con su nuevo título.

Asha Sharma confirma que XBOX no está en venta, y promete que harán todo posible para hacer que la división sea un éxito

La reestructuración de XBOX

Si bien XBOX no está en venta y permanecerá bajo la sombrilla de Microsoft, la organización experimenta los efectos de una reestructuración importante, para bien o para mal. Durante el verano, se anunció el plan de “reinicio”, que ya causó despidos, fusiones de estudios y otros cambios generales.

Asha Sharma y su equipo argumentan que estos ajustes tienen como objetivo hacer que XBOX sea sostenible y rentable, aunque reconocen que es un proceso que puede demorar años. “Tenemos un largo camino por recorrer, y vamos a adoptar una perspectiva a largo plazo”, comentó la directora.

En julio de 2026, Microsoft confirmó que recortará un total de 3200 puestos de empleo a lo largo del año fiscal 2027. La primera oleada se llevó a cabo ese mismo mes, y afectó a 1600 trabajadores. La más reciente tanda tuvo lugar en septiembre, y provocó el despido de casi 300 personas en Halo Studios, otros equipos sin identificar y más áreas de la organización.

Como parte de este reinicio, XBOX también se separó de algunos de sus principales estudios. Compulsion Games y Double Fine se volvieron independientes, mientras que Undead Labs y Ninja Theory dejaron de ser parte de XBOX Game Studios. Tristemente, el equipo detrás de Hellblade podría cerrar sus puertas.

XBOX pasa por un proceso de reinicio

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