La galaxia de Star Wars está llena de héroes legendarios, batallas épicas y decisiones que cambian el destino de millones de personas. Sin embargo, pocas veces los jugadores tienen la oportunidad de liderar un grupo de especialistas donde cada movimiento puede significar la diferencia entre la vida y la muerte. Esa es precisamente la propuesta de Star Wars Zero Company, uno de los títulos que volvió a llamar la atención durante el Summer Game Fest 2026.

El nuevo avance permitió conocer más detalles sobre esta aventura táctica para un jugador que llevará a los fans al ocaso de la guerra de los clones. La experiencia combinará estrategia por turnos, gestión de escuadrones y una historia cinematográfica completamente original dentro del universo creado por George Lucas.

Lidera un equipo de élite en una nueva historia de Star Wars

En Star Wars Zero Company los jugadores asumirán el papel de Hawks, un líder militar que deberá dirigir un grupo de agentes especializados en algunas de las misiones más peligrosas de la galaxia.

La campaña se desarrollará durante los últimos días de la guerra de los clones, una de las épocas más importantes en la cronología de la saga. A lo largo de la aventura será necesario participar en operaciones tácticas, investigaciones y misiones especiales que influirán en el desarrollo de la historia.

Los desarrolladores prometen una narrativa cinematográfica donde las decisiones tendrán consecuencias reales. Esto significa que cada partida podrá desarrollarse de manera distinta dependiendo de las elecciones realizadas por el jugador.

El trailer mostró algunos escenarios y conflictos que enfrentarán los protagonistas mientras intentan cumplir su misión en medio del caos de la guerra.

Aquí puedes ver el avance del juego:

Jedi, soldados y droides lucharán juntos en el campo de batalla

Uno de los aspectos más llamativos del juego es la libertad para formar equipos. Los jugadores podrán reclutar personajes de diferentes perfiles, incluyendo soldados, mercenarios, astromecánicos e incluso Jedi.

Cada integrante contará con habilidades específicas que podrán combinarse durante los combates para crear estrategias más eficientes. La cooperación entre los miembros del escuadrón será clave para superar encuentros cada vez más complejos.

Además, los personajes desarrollarán vínculos a medida que participen en misiones juntos. Estas relaciones desbloquearán nuevas sinergias y habilidades que podrían cambiar el resultado de una batalla.

Personalización y estrategia en cada misión

Star Wars Zero Company también ofrecerá amplias opciones de personalización. Los jugadores podrán modificar la apariencia, especialización, armamento y habilidades de Hawks y de otros personajes originales creados para esta aventura.

El juego llegará a PlayStation 5, Xbox Series X|S y PC.

¿Te gustan los juegos tácticos ambientados en el universo de Star Wars? Cuéntanos en los comentarios.

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