Star Wars ha tenido serias dificultades para complacer a sus fans veteranos y conquistar a nuevas audiencias con sus producciones más recientes para el cine y la televisión. Por el contrario, la franquicia de George Lucas ha tenido varios aciertos en los videojuegos durante los últimos años. El más reciente es Star Wars Zero Company.

El título de Bit Reactor y Electronic Arts debuta hoy en PlayStation 5, XBOX Series X|S y PC, para llevar la franquicia de nuevo al terreno de la estrategia. La crítica ya dio su veredicto y le dio el visto bueno a esta propuesta, que se acaba de coronar como el juego de Star Wars con mejores calificaciones en Metacritic de las últimas décadas.

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Star Wars Zero Company triunfa en Metacritic tras recibir elogios de la crítica

El juego de estrategia por turnos pone a los fanáticos de la franquicia en los zapatos de Hawks, un oficial retirado de la República destinado a ser el líder de Zero Company, organización que deberá enfrentarse a una gran amenaza que pone en peligro a toda la galaxia. Star Wars Zero Company captó de inmediato la atención de los amantes del género, pues recuerda a XCOM.

Star Wars Zero Company se aleja de los juegos de acción y aventuras, así como de los shooters, para ofrecer una experiencia fresca dentro del universo de la popular franquicia, ahora en manos de Disney. Bit Reactor acertó y conquistó a la prensa con una experiencia balanceada y desafiante donde cada decisión cuenta.

Muestra de ello es que Star Wars Zero Company ya se coronó como el juego de la franquicia con mejores calificaciones en Metacritic de los últimos años. La crítica le dio una puntuación de 86 sobre 100, pues considera que es uno de títulos más destacados de Star Wars en su historia moderna.

Se trata de un logro digno de presumir, pues la IP ha tenido excelentes juegos en años recientes, empezando por Star Wars: Jedi Survivor, aventura de Cal Kestis que recibió una calificación de 85 en Metacritic. El juego de estrategia también superó el récord de LEGO Star Wars: The Skywalker Saga, otro título que recibió elogios y una calificación de 82.

Star Wars Zero Company triunfó en Metacritic y se convirtió en uno de los títulos mejores valorados de la saga

Star Wars Zero Company demuestra lo bien que encaja el universo de la saga con la estrategia y el potencial que aún existe para explorar nuevos conceptos en los videojuegos. El título se suma a la lista de éxitos de la IP, luego de algunos tropiezos y escándalos, como el de Star Wars Outlaws y el polémico caso de Star Wars: Battlefront II.

Quienes ya disfrutaron el título coinciden en que captura a la perfección la esencia de la franquicia, con un sistema de juego que fascinará a los entusiastas de la estrategia, pero sin cerrarle la puerta a quienes se están familiarizando con el género.

Los juegos de Star Wars con mejores calificaciones en Metacritic

Star Wars tiene una infinidad de videojuegos, pero sólo algunos de ellos han pasado a la historia como verdaderas joyas. Star Wars Zero Company promete unirse a esta prestigiosa lista, que incluye títulos como Star Wars: Knights of the Old Republic, el juego de la saga mejora valorado en Metacritic con una calificación de 94.

0tros juegos que destacan son Star Wars Jedi Knight: Dark Forces II y Star Wars Rogue Leader: Rogue Squadron II, que tienen calificaciones de 91 y 90, respectivamente. Estos títulos conforman el top 3 histórico, pero Star Wars Zero Company es actualmente el mejor juego valorado de la saga durante las últimas 2 décadas.

Lo más justo es compararlo con el primer Star Wars Battlefront (73), Star Wars: Squadrons (79) y Star Wars: Jedi Fallen Order (79). El éxito del juego de estrategia es una grata sorpresa luego del fracaso de títulos como Star Wars: Hunters (56) y el infame Star Wars: Battlefront Classic Collection (58), que son algunos de los juegos peor valorados de la IP.

El juego de estrategia forma parte del top de títulos más sobresalientes de Star Wars

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