Steam es posiblemente la plataforma de juegos de PC más utilizada en todo el mundo gracias a sus rebajas y promociones concurrentes; sin embargo, y tal como cabría esperar, la tienda debe adaptarse a las normas legales de cada país. Tristemente, se acaban de aplicar nuevas restricciones por edad y muchos jugadores ya se vieron afectados.

Estas medidas únicamente se impusieron en un país debido a una nueva ley que entró en vigor este año. El problema es que ahora los usuarios de dicha región deben verificar su edad si desean comprar algunos de los lanzamientos más populares del mercado, y para ello tienen que tener una tarjeta de crédito válida.

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Valve impone nuevas restricciones de edad en Steam y bloquea el acceso a muchos juegos

Los usuarios de México y el resto de Latinoamérica, así como de Estados Unidos y otros países, pueden respirar tranquilos. Y es que este nuevo requisito únicamente se aplicó en Australia, y por ahora todo parece indicar que Valve no tiene la intención de aplicar reglas similares en más territorios.

Los nuevos lineamientos responden a la Ley de Seguridad Online de 2021, que estipula que todas las plataformas de videojuegos deben exigir a los usuarios que demuestren ser mayores de 18 años para acceder a títulos que tengan una clasificación R18+ o MA15+ en la Junta de Clasificación de dicho país.

La ley entró en vigor oficialmente en marzo de este año, y Valve por fin hizo los cambios pertinentes en Steam. Ahora, los jugadores que residen en Australia deben comprobar que tienen la edad suficiente para acceder a las páginas de títulos muy populares como The Last of Us Part II, Resident Evil Requiem y Cyberpunk 2077.

Es fácil ver por qué la Ley de Seguridad Online generó mucha polémica en Reino Unido y Australia, pues muchas naciones exigen que los usuarios compartan fotografías u otros datos biométricos para verificar que son mayores de 18 años. Quizás en un intento de evitar esa discusión, Valve prefirió irse por otra alternativa.

Para ser más específicos, Steam actualmente sólo permite una vía para verificar la edad: vincular una tarjeta de crédito a la cuenta. Eso conlleva su propia serie de inconvenientes, y la comunidad ya externó su decepción y temor en todos los rincones del Internet.

Valve bloquea contenido de Steam debido a las nuevas restricciones de edad

Jugadores sin tarjetas de crédito no pueden comprar muchos juegos en Steam

Si bien algunos usuarios informaron que pudieron cumplir con el requisito al vincular una tarjeta de debido e incluso una cuenta de PayPal, parece que la única solución viable es hacer caso a las indicaciones de Valve y utilizar una tarjeta de crédito.

Los usuarios que no verifiquen su edad, se encontrarán con el siguiente mensaje de advertencia al intentar acceder a determinados juegos:

“Valve, de acuerdo con el Código de Servicios de Distribución de Aplicaciones con Contenido Restringido por Edad, debe verificar que usted sea mayor de 18 años antes de acceder a dicho contenido. Si desea hacerlo, agregue una tarjeta de crédito australiana válida a su cuenta y, posteriormente, actualice sus preferencias”.

El problema es que muchos jugadores que residen en Australia carecen de una tarjeta de crédito por alguna u otra razón. La compañía también ignora la longevidad de la cuenta, pues muchos usuarios afirman que la plataforma restringió el acceso a pesar de que crearon sus perfiles de Steam hace más de 20 años.

“Tengo 43 años y mi cuenta de Steam es desde sus inicios”, comentó una persona en redes sociales. “Entonces, básicamente, ¿no puedo ver algunos juegos en mi cuenta de hace 22 años porque tengo la solvencia económica suficiente para no depender de una tarjeta de crédito?”, comentó con ironía otro jugador.

Según informes, la adopción de tarjetas de crédito no está muy extendida en Australia, a diferencia de lo que sucede en Estados Unidos y otras regiones. Se dice que aproximadamente sólo la mitad de los consumidores australianos tienen una, y dichas tarjetas son menos populares entre los jóvenes de entre 18 y 24 años.

Valve exige vincular una tarjeta de crédito para completar el proceso de verificación de edad en Steam

A pesar de la reacción negativa de los fanáticos que viven en ese país, Valve guarda silencio sobre el tema y se desconoce si ofrecerá alternativas para los usuarios afectados.

Pero cuéntanos, ¿crees que medidas similares llegarán a Estados Unidos o Latinoamérica? Déjanos leerte en los comentarios.

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