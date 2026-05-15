Steam se ha ganado a pulso su buena reputación entre los jugadores. Gabe Newell construyó una plataforma que brilla por su accesibilidad, sus atractivos precios y, sobre todo, por la atención que da a sus usuarios. Los jugadores de PC saben que la tienda ofrece una excelente atención a sus clientes, y una reciente historia lo demuestra de una forma contundente.

Lo que pasa es que un jugador tuvo problemas al adquirir su Steam Controller, el nuevo y flamante periférico de Valve. Su orden sufrió un retraso inesperado, pero la compañía salió al rescate. Y es que su servicio de soporte le ofreció un atractivo regalo para compensarlo y demostrarle que está en la mejor plataforma para jugar.

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Valve compensó a usuario de Steam con el juego de su elección

El Steam Controller forma parte de la nueva línea de hardware de Valve, que también incluye la Steam Machine y Steam Frame. El mando se convirtió en un artículo difícil de conseguir a pocas horas de su estreno, pues se agotó de inmediato. Los revendedores hicieron de las suyas y empezaron a ofrecerlo por casi $400 USD, cuando su precio oficial es de $99 USD.

Por ello, un usuario de reddit se preocupó cuando supo que su Steam Controller se retrasaría por un error de logística. El jugador recibió un correo por parte de Valve, donde se le notificó que "un pequeño número de paquetes fueron enviados por error al Reino Unido". El soporte de Steam le ofreció una disculpa, pues su control iba a tardar más de lo esperado en llegar a sus manos.

La compañía explicó que estaba trabajando para redireccionar los paquetes a las direcciones correctas, así que le pidió paciencia al jugador. Para su sorpresa, Valve también le ofreció un fabuloso regalo: la posibilidad de elegir cualquier juego de Steam y conseguirlo gratis. Por supuesto, decidió aprovechar la promoción para conseguir un AAA.

El inconveniente con el control se tradujo en una atractiva recompensa

Luego de pensarlo un poco, el jugador eligió un juego que debutará próximamente y que ya recibió elogios por parte de la prensa: Forza Horizon 6, el nuevo título de Playground Games y Xbox. Se trata de una excelente elección, pues la nueva entrega ya se consolidó como el juego con mejores calificaciones en lo que va del año. El usuario de Steam pudo conseguir gratis la edición estándar del título luego de los problemas con su envío.

La comunidad celebró el gesto de Valve, pues demostró una vez más que su atención al cliente es incomparable. Algunos usuarios de redes sociales opinaron sobre este peculiar caso y concluyeron que "el soporte de Steam es inigualable". Otros simplemente afirmaron que estarían dispuestos a esperar por el retraso de un envío si a cambio reciben un estreno AAA como Forza Horizon 6.

El mensaje que recibió el jugador por parte del servicio a clientes

¿Por qué la nueva Steam Machine aún no debuta?

Valve ha tenido dificultades para estrenar su nueva línea de hardware. La crisis de memoria puso entre la espada y la pared a la Steam Machine, pues la compañía no ha podido definir su precio. En teoría, la idea es que el dispositivo debutara junto con el Steam Controller, pero fue imposible debido a la incertidumbre que hay en el mercado.

El plan de Valve es que la Steam Machien debute lo más pronto posible, en algún momento de este año. El problema es que aún no hay señales concretas sobre su estreno ni información precisa sobre cuál será su precio. Se especula que el hardware podría superar la barrera de los $1000 USD, lo que representaría un problema para la accesibilidad que buscaba Valve.

El dispositivo de Valve aún no tiene fecha de estreno

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