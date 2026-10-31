No es una broma: Nintendo hizo un Direct sorpresa esta mañana. La compañía provocó desconcierto y emoción entre sus fans, luego de que Shigeru Miyamoto, una de sus mentes más brillantes, anunciara un evento para el fin de semana.

Durante la presentación, la compañía compartió varios anuncio importantes sobre una de sus franquicias más queridas e infravaloradas. Las noticias fueron bien recibidas por los amantes de dicha saga; sin embargo, el resto de los fans de Nintendo se quedaron con un sabor agridulce, pues consideran que el evento fue un tanto decepcionante.

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Nintendo sorprendió con un Direct enfocado en Pikmin, ¿qué anuncios hubo?

Nintendo tiene en sus manos algunas de las franquicias más populares e icónicas de los videojuegos, como The Legend of Zelda y Super Mario Bros. También ha creado franquicias que son más jóvenes y, por ello, menos afamadas. Sin embargo, también han conquistado el corazón de millones de jugadores con sus singulares propuestas.

Una de ellas es Pikmin, IP de Shigeru Miyamoto que nos sorprendió con su debut en 2001. El creativo no se ha rendido en su misión de expandir la popularidad de su peculiar franquicia, así que preparó un Nintendo Direct especial para compartir algunos anuncios importantes con sus fans.

Para empezar, el desarrollador anunció que el 1.° de noviembre de cada año se celebrará el Pikmin Day (Día de Pikmin). La idea se le vino a la mente cuando vio a los 3 Pikmin originales parados uno al lado del otro. La idea es simple: las criaturas lucen como la fecha 1/11, así que la franquicia ya tiene un día oficial.

Otro anuncio importante fue la fecha de Pikmin 4 – Nintendo Switch 2 Edition + Dandori Academy, relanzamiento del título que llegará con nuevo contenido. Este port estará disponible el próximo 12 de noviembre y los fans podrán probarlo antes de su estreno. Esto gracias a que tendrá un demo en la eShop a partir del 2 de noviembre.

Nintendo confirmó que seguirá dando soporte a Pikmin Bloom, juego de realidad aumentada para móviles que pronto recibirá nuevo contenido. En algún momento del invierno, habrá una actualización con una novedad llamada Cuevas secretas. Son eventos de exploración enfocados en el combate, así que los fans tendrán que adentrarse a cuevas para acabar con las criaturas que viven ahí y obtener recompensas especiales.

El 1.° de noviembre ahora será conocido como el Pikmin Day por los fans de Nintendo

El Nintendo Direct de Pikmin tuvo la participación especial de Fuka Koshiba, actriz japonesa que es entusiasta de la saga. La invitada mostró unos gorros con forma de Pikmin que tejió a mano para demostrar su pasión por la creación de Miyamoto.

Posteriormente, ambos confirmaron que Nintendo producirá nuevos cortos animados de Pikmin que serán similares a “Close to You”, producción que debutó el año pasado. Los cortos están en manos de Nintendo Pictures, división que expandirá varias de sus franquicias más allá de sus consolas.

El Direct de Pikmin dejó a varios fans de Nintendo decepcionados

Muchos fans de Pikmin quedaron satisfechos con el evento sorpresa, pues agradecen el hecho de que Nintendo aún le preste atención a la IP. Sin embargo, también hay seguidores decepcionados, pues esperaban que el Direct anunciado por Shigeru Miyamoto en las redes sociales tuviera anuncios más destacados.

Antes de la presentación, se especuló con la posible revelación de una película animada de la saga. Las posibilidades de ver Pikmin 5 eran nulas, pues Nintendo adelantó que no habría noticias sobre nuevos videojuegos de la franquicia.

Otros seguidores de Nintendo, que no son muy fanáticos de Pikmin, también quedaron decepcionados con la presentación. Criticaron la falta de anuncios importantes y, además, consideran que este tipo revelaciones no requerían un Direct.

“Ese fue el Direct más ‘esto pudo ser un correo electrónico’ en la historia de los Nintendo Direct. Sólo 3 anuncios, 1 de ellos fue un recordatorio sobre Pikmin 4, los otros dos fueron sobre Pikmin Bloom y más cortos de Pikmin”, escribió un fan decepcionado en las redes sociales.

El Nintendo Direct dejó un saber agridulce en muchos fans de la compañía

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