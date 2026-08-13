Steam está regalando un llamativo juego de estrategia, pero tienes poco tiempo para conseguirlo gratis ya que se convertirá en un título de pagaPor Daniel Laguna el
El título para PC mezcla elementos RTS con supervivencia
Con el paso de los años, hay géneros que han perdido fuerza y quedado en segundo plano debido a que los grandes estudios apuestan cada vez menos por ellos. Si eres fan de los juegos de estrategia en tiempo real (RTS), te alegrará saber que el género sigue activo gracias al esfuerzo de los desarrolladores independientes.
De hecho, puedes conseguir gratis un llamativo título que mezcla las mecánicas clásicas de un RTS con elementos de supervivencia. Esto es posible gracias a Steam, que actualmente ofrece el juego sin costo; sin embargo, se trata de una promoción que estará disponible por tiempo limitado.
Lo que pasa es que el título saldrá pronto de acceso anticipado y recibirá su actualización más importante de contenido. Cuando esto suceda, pasará a ser un juego de pago, pero aún estás a tiempo de coseguirlo sin costo.
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Steam está regalando un juego de estrategia y supervivencia por tiempo limitado
Para nadie es un secreto que Steam es una de las mejores plataforma para conseguir juegos gratis. Valve ofrece continuamente premociones que nos permiten sumar a nuestra colección atractivos títulos con 100% de descuento. Actualmente, la tienda de juegos para PC nos da otra oportunidad para sumar un llamativo título sin costo a nuestra librería, pero acabará pronto.
Desde finales de 2024, 2xN Studios y Theepiccoder trabajan en Nettle, un juego de estrategia en tiempo real ambientado en el espacio. Lo interesante de su propuesta es que no sólo recupera las mecánicas clásicas de un RTS de antaño, sino que también las adereza con elementos propios de un juego de supervivencia.
Los estudios independientes trabajan en una importante actualización que debutará en septiembre. En un comunicado, informaron que llegará cargada de contenido y cambios fundamentales para Nettle. Cuando esté disponible, el título dejará de estar en acceso anticipado y pasará a ser una experiencia de pago.
Originalmente, los desarrolladores anunciaron que Nettle iba a costar $15 USD, pero decidieron reducir drásticamente su precio para hacerlo más accesible. A partir de septiembre, el RTS costará $7 USD, pero aún estás a tiempo de conseguirlo sin costo y disfrutarlo cuando quieras, incluso cuando llegue la nueva actualización.
Dicho esto, si eres fan del género o quieres introducirte a él, basta con que visites la página de Nettle en Steam. Deberás dar clic al botón “Jugar” para reclamar el título, que actualmente está disponible para PC como una experiencia free-to-play. Por ahora, no hay una fecha exacta para el lanzamiento de su próxima actualización, pero es un hecho que el título pasará a ser de pago en algún momento de septiembre.
¿Qué es Nettle y por qué deberías darle una oportunidad?
Nettle es un juego de estrategia en tiempo real donde deberás comandar a varias especies de personajes y ayudarlos a sobrevivir en un planeta desconocido. Al inicio de cada partida, tendrás un pequeño asentamiento que deberás convertir en una colonia, pero para ello deberás enfrentarte a múltiples peligros, recolectar recursos y gestionarlos muy bien.
Como en todo RTS, la exploración será esencial. Podrás organizar expediciones para encontrar el lugar ideal para construir nuevas bases y, además, recolectar recursos indispensables para que tus unidades sigan con vida. También podrás encontrar nuevas tecnologías que te permitirán adaptarte de una mejor manera a los mundos hostiles de Nettle.
2xN Studios y Theepiccoder describen su juego como un proyecto de pasión que, de cierta forma, es un homenaje a los grandes del género. Por ahora, Nettle carece de una modalidad multijugador, pues fue pensado como una experiencia en solitario.
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