Hay juegos que pasan a la historia y se convierten en clásicos que muchos de jugadores recuerdan con cariño. Sin embargo, algunos de ellos se han perdido con el paso del tiempo y los avances tecnológicos. Para sorpresa de todos, una joya para PC de hace 20 años regresó por sorpresa y está disponible gratis.

El título original de 2006 llegó hoy a plataformas como Steam y GOG con una versión mejorada, que incluye novedades bastante interesantes. Además, ya es compatible con equipos modernos y puedes conseguirlo sin costo para disfrutarlo en la tienda de tu preferencia.

Video relacionado: Los peores ports para PC

Knytt, clásico de 2006, volvió con mejoras y está disponible totalmente gratis

En 2006, la industria de los juegos independientes ya era popular, pero aún estaba lejos del boom que tendría en años posteriores. En ese entonces, un juego en particular llamó la atención de muchas personas: Knytt, un plataformero creado por Niklas “Nifflas” Nygren. El título fue aclamado por la crítica y, literalmente, millones de jugadores lo disfrutaron gracias a su modelo freeware, es decir, que debutó gratis.

De forma inesperada, el juego regresó 2 décadas después y ahora es compatible con computadoras modernas. El relanzamiento incluye múltiples mejoras y es fiel al espíritu del original, así que también está disponible gratis con el nombre de Knytt Classic. Esta nueva versión fue posible gracias al estudio Bit Kid, desarrollador de Chasm y WOLFHOUND.

“Knytt influyó enormemente en mi trayectoria como desarrollador de videojuegos, así que ha sido increíblemente gratificante poder usar las herramientas que creé para mis juegos en una versión moderna”, dijo James Petruzzi, fundador y desarrollador principal de Bit Kid.

Knytt Classic respeta el contenido del juego original, pero le añade logros y nuevos niveles de dificultad pensado para los veteranos. Además, hace que jugarlo en PC, Mac y Linux no sea un dolor de cabeza, pues ahora tiene compatibilidad completa con los sistemas operativos modernos. Por si fuera poco, se puede disfrutar con controles.

Para conseguirlo gratis, basta con que visites su página de Steam o GOG. Una vez que lo reclames sin costo, permanecerá en tu colección para siempre y podrás disfrutarlo cuando quieras. El título permanecerá gratis en ambas plataformas, así que podrás obtenerlo cuando tengas algo de tiempo libre.

Knytt Classic está disponible gratis en Steam y GOG

¿Qué ofrece Knytt Classic y por qué hace años fue una sensación?

En caso de que no lo sepas, Knytt formó parte de una oleada de juegos independientes que debutaron poco antes del fervor por este tipo de producciones. Nifflas innovó para la época con su diseño de niveles, la creación de un mundo abierto y una experiencia basada en la exploración. Su título fue una de las principales influencias de posteriores títulos indies, que formaron parte del boom que inició en 2008.

En Knytt Classic controlas a una pequeña criatura que fue secuestrada por un alienígena y acaba en un lugar desconocido, lejos de su planeta natal. Un incidente con una nave lo deja varado y tu misión es encontrar piezas de la nave para poder regresar a su hogar.

Para ello, deberás explorar un mundo abierto lleno de aldeas y locaciones con personajes que te ayudarán en tu viaje. Olvídate de los combates, pues Knytt Classic fue pensado como un juego de plataformas atmosférico, así que es una experiencia relajante y contemplativa.

El plataformero clásico está de regreso y es compatible con PC modernas

En esta página encontrarás todas las noticias relacionadas con el PC gaming.

Video relacionado: Super Hardcore: Los 5 juegos más difíciles de PC. Parte I

Fuente